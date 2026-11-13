Wiesbaden - Die Unternehmensinsolvenzen in Deutschland legen weiter zu. Im August stieg die Zahl der registrierten Unternehmensinsolvenzen mit 2.067 um 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.



Auch der allgemeine Trend geht nach oben: In den ersten acht Monaten 2026 wurden 17.252 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Das waren 6,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Trotz steigender Zahl der Unternehmensinsolvenzen, gingen die Forderungen der Gläubiger auf 25,9 Milliarden Euro von 37,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum zurück. Der Rückgang der Forderungen sei auf die größere Bedeutung der in den ersten acht Monaten 2025 Insolvenz angemeldeten Unternehmen zurückzuführen, so das Statistische Bundesamt.



Bezogen auf 10.000 Unternehmen gab es von Januar bis August 2026 insgesamt 48,7 Unternehmensinsolvenzen. Am höchsten war die Insolvenzhäufigkeit im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei mit 97,6 Fällen je 10.000 Unternehmen. Danach folgte das Gastgewerbe mit 80,1 Fällen und das Baugewerbe mit 71,9 Insolvenzen. Auch die Verbraucherinsolvenzen nahmen im Vergleich zum Vorjahr zu. Mit 52.344 registrierten Verbraucherinsolvenzen lag die Zahl um 1,2 Prozent höher als Vorjahreszeitraum.



Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.





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