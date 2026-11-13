Zug - Das Zuger Dentalunternehmen Vvardis der Schwestern Haley und Goly Abivardi geht zu einem tieferen Preis als ursprünglich geplant an die US-Börse. Der Ausgabepreis wurde auf 18 US-Dollar je Aktie festgelegt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zuvor war eine Preisspanne von 21 bis 24 Dollar vorgesehen gewesen. Mit dem tieferen Ausgabepreis sinkt die angestrebte Börsenbewertung von ursprünglich bis zu 4,37 Milliarden auf rund 3,28 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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