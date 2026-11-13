Industriedaten, flexible Produktion und Produktrückverfolgbarkeit gewinnen an Bedeutung, während Hersteller ihre Modernisierungsstrategien überdenken, so der ISG Provider Lens-Bericht

Europäische Hersteller streben eine engere Integration von Engineering, Fabrikbetrieb und Lieferkettenabläufen an, um ihre Produktivität und Widerstandsfähigkeit angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten und zunehmender Regulierung zu verbessern. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) veröffentlicht wurde, einem weltweit tätigen, auf KI spezialisierten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen.

Der 2026 ISG Provider Lens Manufacturing Industry Services and Solutions-Bericht für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen sich von isolierten Projekten zur digitalen Transformation hin zu vernetzten industriellen Abläufen bewegen. Hohe Energiekosten, geopolitische Unsicherheiten und Anforderungen zur Dekarbonisierung verändern die Prioritäten bei Technologieinvestitionen. Unternehmen legen den Schwerpunkt auf die Integration von Robotik, KI und Big-Data-Technologien in bestehende Abläufe, um messbare Leistungsverbesserungen zu erzielen.

"Europäische Hersteller stehen unter dem Druck, den praktischen Nutzen von Technologieinvestitionen nachzuweisen", sagte Sebastian Sybrecht, Director bei ISG. "Die Ausweitung erfolgreicher Initiativen auf alle Produktionsstandorte gewinnt zunehmend an Bedeutung gegenüber der Durchführung einmaliger Technologieeinführungen."

Fertigungsunternehmen in Europa führen gemeinsame industrielle Datenfundamente ein, die Informationen aus den Bereichen Konstruktion, Produktion, Qualitätssicherung und Instandhaltung funktionsübergreifend verfügbar machen. Sie erwarten zunehmend, dass Betriebsdaten Analysen, KI und Entscheidungsfindung über einzelne Produktionsstandorte hinaus unterstützen. Vorausschauende Instandhaltung und Produktionsoptimierung bleiben wichtige Anwendungsbereiche, doch Unternehmen loten auch KI-gestützte Konstruktionsassistenten und automatisierte Arbeitsabläufe aus. Diese Entwicklungen steigern die Nachfrage nach Kompetenzen in den Bereichen industrielles Data Engineering, Systemintegration und Governance.

Auch die softwaredefinierte Fertigung gewinnt an Bedeutung, da europäische Hersteller flexiblere Produktionssysteme anstreben. Unternehmen versuchen, Produktionsintelligenz soweit wie möglich von starren Automatisierungsarchitekturen zu trennen, um eine flexiblere Steuerung und schnellere Konfiguration zu ermöglichen. Diese Prioritäten treiben laut ISG die Nachfrage nach industriellen Edge-Lösungen, cloud-nativen Architekturen, digitalen Zwillingen sowie Simulations- und Orchestrierungsfunktionen voran.

Nachhaltigkeit und Produktrückverfolgbarkeit werden immer enger in die Fertigungsabläufe integriert. Initiativen zum digitalen Produktpass beschleunigen den Bedarf an konsistenten, rückverfolgbaren Informationen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Europäische Hersteller führen Daten zu Energieverbrauch, Materialien und Produktionseffizienz zusammen, um Umweltanforderungen zu erfüllen und die Ressourcennutzung zu verbessern. Diese Prioritäten erhöhen zudem die Bedeutung interoperabler Datensysteme, die Produktdesign, Fertigung und Lebenszyklusmanagement miteinander verbinden.

"Die industrielle Transformation muss den Gegebenheiten bestehender Fertigungsumgebungen Rechnung tragen", sagte Srinivasan P N, Hauptautor des Berichts. "Europäische Hersteller benötigen Dienstleister, die Altsysteme, lokale Betriebsabläufe und Sicherheitsanforderungen verstehen, um vielversprechende Technologien in skalierbare Lösungen umzusetzen."

Der Bericht beleuchtet zudem weitere Trends, die europäische Hersteller betreffen, darunter die wachsende Bedeutung von Szenariomodellierung und digitaler Planung angesichts von Störungen in der Lieferkette sowie die Notwendigkeit, die Wissensbasis in den Bereichen Engineering und Fertigung zu modernisieren.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Fertigungsbereich, denen sich Unternehmen in Europa gegenübersehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Kompetenzen von 58 Anbietern in vier Quadranten: Ingenieur-, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen (ER&D), physische KI- und Smart/Digital-Factory-Dienstleistungen, Lieferketten- und Aftermarket-Dienstleistungen sowie Technologie-, Transformations- und Beratungsdienstleistungen.

Der Bericht nennt Accenture, Akkodis, Capgemini, Cognizant, HCLTech, Infosys, NTT DATA, TCS, Tech Mahindra und Wipro als "Leader" in allen vier Quadranten. Atos, Deloitte, Hitachi Digital und IBM werden jeweils in drei Quadranten als "Leader" genannt. Cyient, LTM, LTTS und Quest Global werden in jeweils zwei Quadranten als "Leader" genannt, während ALTEN, Bosch SDS, DXC Technology, Genpact und PwC in jeweils einem Quadranten als "Leader" genannt werden.

Darüber hinaus wird ITC Infotech in zwei Quadranten als "Rising Star" genannt ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG. Bosch SDS, DXC Technology, Hitachi Digital und LTTS werden jeweils in einem Quadranten als "Rising Stars" genannt.

Im Bereich Kundenerlebnis wird Syntax unter den Dienstleistungs- und Lösungsanbietern der Fertigungsindustrie zum globalen "ISG CX Star Performer" für das Jahr 2026 gekürt. Syntax erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der "Voice of the Customer"-Umfrage von ISG, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Eine maßgeschneiderte Version des Berichts ist bei Hitachi Digital erhältlich.

Der 2026 ISG Provider Lens-Bericht "Manufacturing Industry Services and Solutions" für Europa steht Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Website zur Verfügung.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologie- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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