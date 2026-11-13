Zürich - Was nützen Risiko- und Qualitätsratings in einer Börsenkorrektur? Mehr als allgemein erwartet, wie die theScreener-Studie vom Nasdaq-Einbruch vom 5. November zeigt. Die Quality-Risk Matrix illustriert, wie viele Aktien eine Reihe objektiver Kriterien für Aufwärtspotenzial und Risiko erfüllen - basierend auf historischen Daten ebenso wie auf zukunftsgerichteten Einschätzungen. Ein Blick auf die stärksten Tagesgewinner und -verlierer beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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