Zürich - Was nützen Risiko- und Qualitätsratings in einer Börsenkorrektur? Mehr als allgemein erwartet, wie die theScreener-Studie vom Nasdaq-Einbruch vom 5. November zeigt. Die Quality-Risk Matrix illustriert, wie viele Aktien eine Reihe objektiver Kriterien für Aufwärtspotenzial und Risiko erfüllen - basierend auf historischen Daten ebenso wie auf zukunftsgerichteten Einschätzungen. Ein Blick auf die stärksten Tagesgewinner und -verlierer beim ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.