Die Siemens-Aktie hat den Kurseinbruch vom März inzwischen mehr als wettgemacht. Seit Juni bewegte sich das Papier allerdings überwiegend volatil in einer breiten Handelsspanne zwischen etwa 255 und 290 €. Nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2026 legte die Aktie deutlich zu. Am Freitag notiert sie aktuell bei rund 275 €. Damit nähert sie sich erneut der oberen Begrenzung der bisherigen Range. Hier stellt sich die Frage: Gelingt jetzt der ...

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