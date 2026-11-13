Die Siemens-Aktie hat den Kurseinbruch vom März inzwischen mehr als wettgemacht. Seit Juni bewegte sich das Papier allerdings überwiegend volatil in einer breiten Handelsspanne zwischen etwa 255 und 290 €. Nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2026 legte die Aktie deutlich zu. Am Freitag notiert sie aktuell bei rund 275 €. Damit nähert sie sich erneut der oberen Begrenzung der bisherigen Range. Hier stellt sich die Frage: Gelingt jetzt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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