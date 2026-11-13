Der deutsche Heizungsspezialist Viessmann hat das Produkt "Vitocal 300-G intelligent energy" auf den Markt gebracht. Es handelt sich um eine invertergesteuerte Sole-Wasser-Wärmepumpe, die für die Innenaufstellung in neuen und bestehenden Wohngebäuden konzipiert ist. Das System nutzt Propan (R290) als Kältemittel und verfügt über ein integriertes aktives Sicherheitssystem für das Kältemittelmanagement. Die Wärmepumpe ist in drei Ausführungen mit den Bezeichnungen 06, 12 und 16 erhältlich, deren modulierende Heizleistungsbereiche jeweils 1,8 bis 9,3 Kilowatt, 3,2 bis 12,2 Kilowatt und 3,2 bis 15,6 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.