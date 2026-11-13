Zürich - Google und refurbed bieten Millionen von Nutzerinnen eines Windows-10-Rechners gemeinsam Hilfe für ein grosses Problem: Die Hardware funktioniert einwandfrei, und trotzdem droht den Computern das Aus, denn am 12. Oktober 2027 enden die erweiterten Sicherheitsupdates für ihr Betriebssystem Windows 10. Google und refurbed bieten dafür ab sofort in der Schweiz und 12 weiteren europäischen Ländern eine so praktische wie günstige Lösung: Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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