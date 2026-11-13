FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3330 (3400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHAWBROOK PRICE TARGET TO 500 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4000 (3985) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2675 (2655) PENCE - 'OW' - BERENBERG CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4600 (4800) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 3700 (4040) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 57 (65) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1585 (1630) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHAWBROOK PRICE TARGET TO 395 (405) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1563 (1577) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WISE PRICE TARGET TO 1450 (1500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 716 (827) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1097 (1020) PENCE - 'UNDERPERFORM' - PEEL HUNT RAISES ASOS TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 560 (475) PENCE - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1300 (1200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DIACEUTICS PRICE TARGET TO 240 (185) PENCE - 'OUTPERFORM'
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