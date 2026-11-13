Im parlamentarischen Verfahren hat der Bundestag den Entwurf der Bundesregierung zur Biomasseverordnung geändert und mehr Flexibilität bei der Holzverstromung ermöglicht. Branchenverbände begrüßen die Änderungen. Der Deutsche Bundestag hat die Biomasseverordnung in geänderter Form beschlossen. Die Neuregelung setzt nach Ansicht der Holzverbände die europäischen Vorgaben der Erneuerbare-Energien Richtlinie III (RED III) nahezu 1:1 um. Der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband (DeSH), AGDW ...

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