Nach den neuesten Prognosen von BloombergNEF werden die weltweit neu installierten Energiespeicher in diesem Jahr eine Leistung von 188 Gigawatt und eine Kapazität von 535 Gigawattstunden erreichen, was einem Anstieg von 45 Prozent gegenüber 2025 entspricht. Auf China, die USA und Australien entfallen 62 Prozent der Neuinstallationen. Für 2027 prognostiziert BloombergNEF 209 Gigawatt/638 Gigawattstunden an Neuinstallationen, was einer Steigerung von 11 Prozent entspricht. Zu den Märkten, die ihren Ausbau beschleunigen, gehören Spanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Chile und Japan. Bis 2036 ...

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