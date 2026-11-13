New York/London - Nach den Kursgewinnen am Vortag haben sich die Ölpreise am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 95,78 US-Dollar und damit minimal weniger als am Vortag. Am Donnerstag hatten Äusserungen des US-Präsidenten die Ölpreise angetrieben. Donald Trump hatte erklärt, die USA könnten auf ein Abkommen mit dem Iran verzichten. Dies trübte die Aussichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab