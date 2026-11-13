New York/London - Nach den Kursgewinnen am Vortag haben sich die Ölpreise am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 95,78 US-Dollar und damit minimal weniger als am Vortag. Am Donnerstag hatten Äusserungen des US-Präsidenten die Ölpreise angetrieben. Donald Trump hatte erklärt, die USA könnten auf ein Abkommen mit dem Iran verzichten. Dies trübte die Aussichten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.