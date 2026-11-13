Zürich - Devia ist eine agentische KI, die jede Phase einer GxP-Abweichung abdeckt - von der ersten Meldung in der Produktion über die Ursachenanalyse und CAPA bis hin zum inspektionsfähigen Abschluss. Nach einem Jahr Pilotbetrieb mit Qualitätsteams in realen GxP-Umgebungen ist das Unternehmen in die Öffentlichkeit getreten. Devia entstand aus der Zusammenarbeit von Visium mit Pharmaherstellern, bei der sich jedes Mal dasselbe Muster zeigte: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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