Hedingen - Immer mehr Unternehmen lassen ihre Website von KI-Assistenten bauen. Das geht in Minuten, doch online gehen diese Seiten meist bei US-Anbietern, teilweise mit sensiblen Daten im Code. Das Startup TEISENDA aus Hedingen bei Zürich startet heute ein Hosting, das genau für solche Websites gebaut ist. Zum Start schenkt TEISENDA 100 Schweizer Vereinen das Hosting für fünf Jahre. Gebaut in Minuten, und dann? Wer mit ChatGPT oder Claude eine Website ...

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