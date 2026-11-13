Das Freihandelsabkommen mit den Mercosur Staaten spaltet die Gemüter - und die Bauern. Noch im Juni 2026 stand ich in der SRF Arena und kämpfte Seite an Seite mit Markus Ritter gegen das Freihandelsabkommen und die zusätzlichen zollfreien Importkontingente für Rind und Geflügel ausserhalb der WTO-Kontingente. Auch innerhalb der WTO-Kontingente könnte mit dem Abkommen zollfrei importiert werden, was die Attraktivität von brasilianischem Poulet und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab