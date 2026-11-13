FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für ProSiebenSat.1 von 4 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Armin Kremser sieht den Medienkonzern am deutschen Werbemarkt in einem anhaltend schwierigen Umfeld. Die Verbesserung des operativen Ergebnisses habe im dritten Quartal unter anderem auf strikter Kostendisziplin beruht, schrieb er am Freitag. Der Experte hält seine These für untermauert, dass digitale Erlöse die Margenverluste des linearen Fernsehens mittelfristig nicht vollständig ausgleichen können./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 09:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770





© 2026 dpa-AFX-Analyser