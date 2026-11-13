Aktuell wird um jeden Netzanschluss gerungen. Die Netzbetreiber sind vielorts mit den Anfragen überlastet, so dass Erneuerbaren-Projekte ebenso auf der Strecke bleiben wie Industrieunternehmen, die sich elektrifizieren wollen. Das kostenlose Tool "Grid4Energy" von NRW. Energy4Climate soll dort nun Abhilfe schaffen. Es soll ermöglichen, dass Projekte schneller und effizienter an ihren Netzanschluss kommen, heißt es von der nordrhein-westfälischen Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen. Netzbetreiber würden damit nachhaltig entlastet und Netzanschlussverfahren grundlegend ...

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