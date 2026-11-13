An einem sonnigen Mittag erreicht ein Solarpark seine Spitzenleistung, der Netzanschluss ist ausgelastet und der Börsenpreis liegt unter null. Die naheliegende Lösung: den Strom speichern und später verkaufen. Doch wie groß muss die Batterie dafür sein? Und wie viel Platz hat sie mittags noch, wenn sie zuvor bereits günstigen Strom aufgenommen hat? Aus der Entwicklung und dem Betrieb von Freiflächenanlagen wissen wir: Die Frage nach der Speichergröße steht oft am Anfang, obwohl die Betriebsstrategie noch offen ist. Das gilt auch für unsere Freiflächenanlage mit Batteriespeicher in Norddeutschland, ...

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