Paris/London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wenig verändert tendiert. Vor den US-Erzeugerpreisen am Nachmittag herrschte damit Zurückhaltung. Nach dem überraschenden Inflationsdruck, den die US-Verbraucherpreise gezeigt hatten, war Vorsicht angesagt. «Eine weitere Leitzinsanhebung im Dezember erscheint damit inzwischen sehr wahrscheinlich; selbst ein grösserer Zinsschritt wird unter Investoren diskutiert», hiess es in einer Einschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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