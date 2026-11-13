Elon Musk will SpaceX und Tesla zusammenführen, womöglich schon im Dezember. Es wäre der größte Deal der Börsengeschichte. Doch ein Problem weit weg von Texas und Gegenwind aus Washington könnten alles kippen. SpaceX und Tesla rücken zusammen. Die beiden größten Unternehmen von Elon Musk könnten ihre Fusion schon im Dezember verkünden, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Auch eine Ankündigung Anfang 2027 sei denkbar. Vorstände und Berater verhandelten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.