Elon Musk will SpaceX und Tesla zusammenführen, womöglich schon im Dezember. Es wäre der größte Deal der Börsengeschichte. Doch ein Problem weit weg von Texas und Gegenwind aus Washington könnten alles kippen. SpaceX und Tesla rücken zusammen. Die beiden größten Unternehmen von Elon Musk könnten ihre Fusion schon im Dezember verkünden, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Auch eine Ankündigung Anfang 2027 sei denkbar. Vorstände und Berater verhandelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de