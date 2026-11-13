HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für GFT Technologies von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kurszielsenkung sei hauptsächlich auf die Erhöhung seiner Kapitalkostenprognose aufgrund höherer Zinsen zurückzuführen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Das neue Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs sein neues Kursziel nahezu erreicht habe./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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