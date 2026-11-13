Berlin - Die Bundesverwaltung ist laut der Bundesregierung nicht umfassend von dem weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten betroffen. Es seien "keine Meldungen über größere Ausfälle" bekannt, sagte ein Sprecher des Digitalministeriums am Freitag in Berlin der dts Nachrichtenagentur.



Das liege daran, dass die Bundesverwaltung Microsoft nicht in der Cloud, sondern "auf eigener Hardware" nutze. In der deutschen Wirtschaft gehe man aber von einer "sehr großen Betroffenheit" aus, fügte der Sprecher hinzu.



Auf Nachfrage, warum der Bund überhaupt noch Microsoft-Dienste nutze, obwohl man regelmäßig die Notwendigkeit digitaler Souveränität betone, verwies der Sprecher auf "mehrjährige Verträge", die noch von der Vorgängerregierung geschlossen worden seien. Man arbeite auch unabhängig von der jüngsten Störung am Aufbau von Redundanzen und Alternativen.



Seit Donnerstag sorgt eine massive Störung von Microsoft-Diensten global für Ausfälle bei vielen Nutzern. Das Unternehmen gab an, dass ein Teil der Infrastruktur in mehreren Regionen einer erhöhten Auslastung ausgesetzt gewesen sei, was wahrscheinlich zu den Verbindungsfehlern beigetragen habe. Ein Cyberangriff soll nicht hinter dem Ausfall stecken.





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