Der Photovoltaik-Projektentwickler Wattmanufactur hat die Energiepark-Anleihe 2026/2030 vollständig platziert. Mit dem Geld finanziert das Unternehmen Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Batteriespeicher aus seiner Projektpipeline. Die Energiepark-Anleihe 2026/2030 von Wattmanufactur ist vollständig platziert. Seit dem Zeichnungsstart am 14. Juli 2026 haben 519 Anlegerinnen und Anleger das maximale Emissionsvolumen von 4 Millionen Euro gezeichnet, die erste Million bereits innerhalb von sieben Tagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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