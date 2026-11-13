Rückversicherer verdienen dann Geld, wenn große Katastrophen ausbleiben. Und Munich Re verdient gerade besonders gut, das Gewinnziel steigt auf 6,6 Mrd. Euro. Doch wie viel von diesem Rekordjahr bleibt 2027 übrig, und was heißt das für die nächste Ausschüttung? Genau das wollte ich wissen und habe in die Telefonkonferenz mit den Analysten reingehört. Der Sturm blieb aus, die Kasse ist voll Die Munich Re-Aktie notiert bei 585,80 Euro und damit nur ...

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