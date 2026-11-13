Manchmal gibt es an der Börse merkwürdige Kurskapriolen. Am gestrigen Donnerstag sackte der Kurs der CTS Eventim-Aktie um über -7% ab. Am Freitagmorgen erholt er sich aber mit einem Kursgewinn in gleicher Höhe vollständig vom Vortagesverlust. Haben Anleger so große Probleme, die Quartalszahlen des Ticketing- und Entertainment-Konzerns zu interpretieren und ist die CTS Eventim-Aktie ein Investment wert? Schwache Quartalszahlen Die gestern von CTS ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de