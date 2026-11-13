Eine neue Studie von Agora Energiewende befasst sich mit den Plänen der Bundesregierung zum Wärmenetzpaket. Sie zeigt: Die Investitionssicherheit für den Wärmenetzausbau wird in Teilen verbessert, doch vor allem der Mieterschutz kommt zu kurz. In den vorliegenden Eckpunkten zum geplanten Wärmenetzpaket der Bundesregierung für den Aus- und Umbau der Wärmenetze kommen Verbraucherschutz und Förderung noch zu kurz - das zeigt eine neue Analyse von Agora Energiewende und HIC Consulting. Die Reform gewinnt ...

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