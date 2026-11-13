Neckarsulm - Die Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm setzt auf den weiteren Ausbau von Rechenzentren in Deutschland, um die Unabhängigkeit und Resilienz der ganzen Republik zu steigern. "Wir brauchen Rechenkapazität in diesem Land, um KI-Modelle zu betreiben", sagte Schwarz-Chef Gerd Chrzanowski dem "Focus". Man brauche die Rechenzentren für sich, öffne sich aber auch gerne für andere Kunden, denen Souveränität und Überlebensfähigkeit im Krisenfall wichtig seien.



Die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, hat bereits zwei Großprojekte in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg angekündigt, wo in den nächsten Jahren allein 16,6 Milliarden Euro investiert werden sollen. Chrzanowski hat offenbar keine Sorge, da Geld in den Sand zu setzen. "Jetzt beginnt doch überhaupt erst die Ära der konkreten Umsetzung für uns", sagte er. "Eine spannende Zeit."



Das Unternehmen mit knapp 190 Milliarden Euro Jahresumsatz weltweit versucht, US-Konkurrenten wie Amazon oder Microsoft mit einer eigenen Cloudlösung namens Stackit Paroli zu bieten, die manche Kritiker bislang nicht überzeugt. "Da gebe ich den Kritikern teilweise recht", sagte Chrzanowski. Man sei zwar hervorragend unterwegs und voll im Zeitplan, aber noch nicht da, wo man am Ende sein wolle. Trotzdem sei man bei dem Thema souveräne Datencloud europaweit führend. Die anderen hätten 25 Jahre früher angefangen, seien aber nicht souverän im europäischen Sinne.





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