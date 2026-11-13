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Nvidia hat am Donnerstag mit Jensen Huang sein wichtigstes Aushängeschild verloren, doch die Kursreaktion der Aktie verrät: Genau jetzt sollte gekauft werden!

Nvidia-Aktie: Darum ist ausgerechnet jetzt der Zeitpunkt zu kaufen!

Einen Tag nach dem aufsehenerregenden Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang - selbst sonst börsen- und wirtschaftsferne Medien berichteten am Donnerstag umfassend über dessen Rückzug aus dem von ihm mitgegründeten und 33 Jahre lang verantworteten Unternehmen - sind die Diskussionen um die weitere Zukunft des Chip-Entwicklers, der in den vergangenen Jahren zur Galionsfigur des KI-Booms geworden ist, voll entbrannt.

Während Analystinnen und Analysten reihenweise ihre Kursziele gesenkt haben, um die "Huang-Prämie" auszupreisen, wird auf Prognosemärkten über potenzielle Nachfolger spekuliert. Gleichzeitig fragen sich viele Anlegerinnen und Anleger, wie sie mit ihren Positionen verfahren, welche Alternativen sie erwägen oder ob sie jetzt antizyklisch einsteigen sollen. Die Mehrheitsmeinung rät zur Vorsicht und mahnt an, zumindest die in der kommenden Woche anstehenden Quartalszahlen und/oder die Ernennung eines Nachfolgers beziehungsweise einer Nachfolgerin abzuwarten.

Wird jedoch das Handelsgeschehen am Donnerstag isoliert betrachtet, ist die Antwort, was zu tun ist, längst klar. Die lautet "Kaufen", und zwar jetzt - und folgt dabei einer bemerkenswert einfachen, in der Vergangenheit jedoch vielfach bewährten Logik.

Quelle: TradingView.com

Alle Anzeichen einer Käuferkapitulation

Kurz zur Einordnung: Zwar befindet sich die Nvidia-Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend, mittelfristig liegt jedoch ein korrektiver Abwärtstrend vor, der in den vergangenen Tagen deutlich an Fahrt gewonnen hat. Schon vor dem Rücktritt haben Anlegerinnen und Anleger ihre Papiere in Antizipation einer möglichen Führungskrise auf den Markt geworfen und verkauft, wodurch die Anteile in wenigen Wochen rund 30 Prozent an Wert verloren haben.

Die Bestätigung des Rücktritts sorgte am Donnerstag dann für einen Höhepunkt der Verkaufspanik. Nach einer ohnehin schon schwachen Vorbörse mit zweistelligen Kursverlusten büßte Nvidia unmittelbar nach der Handelseröffnung bis zu 14 Prozent an Wert ein. So etwas hatte es beim Branchenprimus seit dem DeepSeek-Schock nicht mehr gegeben!

Dem Ausverkauf folgte allerdings bemerkenswert rasch eine Kurswende. Die Aktie konnte ihre Verluste um mehr als 10 Prozentpunkte eingrenzen und ging schließlich mit einem Minus von "nur" 4,3 Prozent aus dem Handel - und das am Tag der für das Unternehmen schlimmstmöglich anzunehmenden Nachricht (vielleicht sogar noch vor verfehlten Analystenerwartungen oder einer Prognosesenkung). Dabei war das Handelsvolumen fast 750 Millionen Aktien gewaltig. In den vergangenen 3 Monaten wurden üblicherweise etwa 142 Millionen Stücke pro Handelstag umgesetzt. Genau diese Art von Kursreaktion liefert jetzt das beste Kaufsignal, das sich Anlegerinnen und Anleger wünschen können.

Die Unsicherheit ist weg, die Verkäuferinnen und Verkäufer auch

Üblicherweise finden Aktien in Abwärtstrends genau dann einen Boden, wenn entweder die Nachrichtenlage oder die Stimmung maximal schlecht ist. Am Donnerstag war für Nvidia beides der Fall. Das Unternehmen hat seinen ikonischen und den Kurs des Konzerns prägenden CEO verloren, während frustrierte Anlegerinnen und Anleger in sozialen Netzwerken wie Reddit massenhaft entnervt über den Verkauf ihrer Positionen berichtet haben.

Damit ist auch gleich ein zweites Kaufkriterium erfüllt. Die panische Handelseröffnung unter hohen Handelsumsätzen war eine klassische Käuferkapitulation. Jeder, der verkaufen wollte, hat es spätestens zu diesem Zeitpunkt getan. Alle übrigen Investoren haben die Verluste entweder ausgesessen oder zugegriffen. Genau das hat die rasche Kurswende eingeleitet, da der Markt jetzt um alle Verkäuferinnen und Verkäufer bereinigt war. Dass das Handelsvolumen dabei über den ganzen Tag hinweg gewaltig war, verdeutlicht, dass die Bullen das Ruder wieder übernommen haben und es auch halten konnten.

Ein Vorzeichenwechsel gelang den Käuferinnen und Käufer angesichts der extrem schwachen Handelseröffnung zwar nicht, womit dem Kursverlauf eine Hammerkerze als weiteres Trendwendesignal verwehrt blieb, aber die Käuferkapulation sowie die zweistelligen Kursgewinne ausgehend vom Tages- und damit gleichzeitig auch 52-Wochen-Tief allein sind starke Indizien dafür, dass die Aktie ihr Tief bereits erreicht haben dürfte. Wie zum Beweis handelte die Aktie auch in der Vorbörse vom Freitag bis zu 3 Prozent im Plus, womit fast alle seit dem Rücktritt von Huang angefallenen Verluste kompensiert wurden.

Über 150 US-Dollar überwiegen die Aufwärtschancen

Zwar ist das Chartbild der Aktie weiter angeschlagen, doch die Unterstützung im Bereich von 150 US-Dollar konnte behauptet werden, während sogar der Support bei 165 US-Dollar zurückerobert wurde. Gleichzeitig lagen zuletzt deutlich überverkaufte Zustände im Relative-Stärke-Index vor - auch das ein Zeichen dafür, dass die Aktie ihre Abwärtsziele inzwischen abgearbeitet hat. Der Trendstärkeindikator MACD notiert allerdings noch sehr schwach. Hier ist noch kein Signal der Entspannung in Sicht.

Das dürfte jedoch ein nachrangiges Problem sein, denn auch der Blick auf die (nicht eingezeichneten) Bollinger-Bänder verrät, dass sich Anlegerinnen und Anleger jetzt vorwiegend wieder nach oben orientieren sollten: Nvidia handelte am Donnerstag fast vollständig außerhalb der Bollinger-Bänder. Auch das deutet nach den üblichen Regeln der technischen Analyse auf einen abgeschlossenen Kursimpuls und eine Kehrtwende in die Gegenrichtung hin - völlig unabhängig davon, wie groß die Befürchtungen oder die Zukunftsängste gegenüber einem Unternehmen auch seien mögen. Sobald der Widerstandsbereich zwischen 170 und 175 US-Dollar überwunden ist, könnte die Aktie zügig in Richtung 197 US-Dollar zurückkehren und würde damit auch in Reichweite der zuletzt aufgegebenen gleitenden Durchschnitte geraten. Neue Verkaufssignale lägen hingegen unter 150 US-Dollar vor.

Fazit: Klassischer Fall von Kaufen, "wenn Blut in den Straßen ist"

Vor dem Wochenende wird viel über die weitere Zukunft von Nvidia und die weiteren Aussichten der Aktie spekuliert. Das erzeugt unter Anlegerinnen und Anleger viel Unsicherheit. Der Markt hat diese Unsicherheit jedoch bereits am Donnerstag mit einer klassischen Käuferkapitulation abgearbeitet und damit starkes Indiz dafür geliefert, dass der Ausverkauf der Nvidia-Aktie vorbei ist und die Bullen wieder das Ruder übernehmen dürften. Die Antwort auf die Frage, wann gekauft werden sollte, lautet daher fairerweise nicht "jetzt", sondern eigentlich "bereits gestern".

Untermauert werden kann diese Einschätzung mit den Fundamentaldaten. Nach dem schonungslosen Abverkauf der Anteile in den vergangenen Wochen ist Nvidia mit einem KGVe 2027 von 17,8 bewertet und damit deutlich günstiger als die zuletzt hochgehandelten Alternativen AMD und Broadcom. Außerdem ist das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis mit 0,36 zu günstig, um es zu ignorieren. Schon in der kommenden Woche könnte Nvidia mit starken Quartalszahlen sein anhaltend hohes Wachstums unter Beweis stellen und damit weitere Kaufargumente liefern.

Gänzlich ohne Risiko ist ein Einstieg jetzt freilich nicht. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger, der nicht dem Geschmack des Marktes entspricht, könnte für neuen Verkaufsdruck sorgen. Auch Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen möglicher Verstöße gegen Exportbeschränkungen nach China sowie ein höherer Auslandsanteil der Erlöse als bislang gedacht (etwa in Drittstaaten, um US-Sanktionen zu umgehen), könnten für neue Unruhe sorgen. Mit Blick auf das jüngste Kursgeschehen sowie die Unternehmensbewertung befürwortet das Chance-Risko-Verhältnis Long-Positionen jedoch klar!

Gastautor: Max Gross

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