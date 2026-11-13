Abo Energy wollte beim zuständigen Amtsgericht Frankfurt am Main ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) anzeigen. Dies teilte das Wiesbadener Unternehmen am Mittwoch mit. Grundlage für das StaRUG-Verfahren sollten dabei die laufenden Verhandlungen mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern über ein umfassendes Restrukturierungskonzept auf Basis eines inzwischen vorliegenden aktualisierten Entwurfs eines Sanierungsgutachtens sein. Nach dem Gutachten gilt das Unternehmen bei Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen ...

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