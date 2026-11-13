Für Erneuerbare-Energien-Projekte und Batteriespeicher ist der Anschluss an das Stromnetz der entscheidende Faktor für die Realisierung. Da die Netzkapazitäten begrenzt sind und die Anzahl der Anschlussanträge steigt, sind Netzbetreiber gefordert, ihre Verfahren effizient zu gestalten. Dabei ändern sich die Anforderungen - sei es durch neue technische Vorschriften, geänderte Projektstrukturen oder neue gesetzliche Vorgaben wie flexible Netzanschlussvereinbarungen (FCA). Deshalb gewinnt der rechtlichen Rahmen, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang die Netzbetreiber Änderungen am Netzanschlussverfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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