DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Nächste Probebohrung in Vorbereitung - Bohrbeginn Goldbrunn im Jänner - Zweite von drei genehmigten Erdgasbohrungen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Nächste Probebohrung in Vorbereitung

Bohrbeginn Goldbrunn im Jänner - Zweite von drei genehmigten Erdgasbohrungen

Bohrplatz GOLD-1 in Vorbereitung

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Kremsmünster/Wien (pta000/13.11.2026/17:45 UTC+1)

Das Explorationsunternehmen ADX Energy bereitet die zweite von drei genehmigten seichten Erdgasbohrungen in Oberösterreich vor. Das Gelände für die Bohrung Goldbrunn (GOLD-1) im Bezirk Kirchdorf wird bis Ende November fertiggestellt, die Bohranlage von MMD Drilling & Services ist bereits unter Vertrag, die Mobilisierung mit 4. Jänner 2027 geplant. Das zweiwöchige Bohrprogramm soll im selben Monat erfolgen.

Die Probebohrung GOLD-1 erfolgt im "GOLD Cluster"-Gebiet der Explorationslizenz ADX-AT-II in Oberösterreich, das bisher wirtschaftlich zu 100 Prozent von ADX gehalten wurde (Abbildung 1). Die australisch-britische Explorationsfirma Empyrean Energy plc hat sich nun mit 10 Prozent an dem Clustergebiet beteiligt und finanziert 20 Prozent der Kosten für die Bohrung, Erprobung und Fertigstellung von GOLD-1. Weitere Partner sollen folgen.

GOLD-1 zielt auf hochproduktive Gaslagerstätten in seichten Sandsteinlagen des Miozäns (Hall-Formation) ab und hat technisch hohe Erfolgschancen (Abb. 2). Dies wird durch 3D-seismische Amplituden gestützt, die als Indikatoren für das Vorhandensein von Gas dienen. Aufgrund der geringen Bohrtiefe und der Nähe zur bestehenden Pipeline-Infrastruktur ist auch mit einer sehr guten Wirtschaftlichkeit und einem zügigen Entwicklungszyklus zu rechnen (Abbildung 3).

Hohes Potenzial durch seichte Lagerstätten

Das Explorationsprojekt GOLD-1 rechnet mit geschätzten "prospektiven Ressourcen" von 8,3 BCF (Mrd. Kubikfuß), das entspricht rund 235 Mio. Kubikmeter (Abbildung 4). Dieser Begriff bezeichnet geschätzte Mengen an Erdgas, die potenziell durch Entwicklungsprojekte aus noch unentdeckten Lagerstätten gewonnen werden könnten - mit allen Entdeckungs- und Entwicklungsrisiken.

Die wirtschaftliche Berechnung des Projekts basiert auf einem Gaspreis von 35 Euro pro MWh (Gaspreis in Europa aktuell bei 86 EUR/MWh). Demzufolge würden geschätzte Nettoeinnahmen von 34,8 Mio. Euro* Investitionen von 3,7 Mio. Euro gegenüberstehen, im Erfolgsfall also eine hohe Rendite erzielen. Dafür sprechen die geringe Bohrtiefe, hocheffiziente Lagerstätten, die Nähe zur bestehenden Pipeline-Infrastruktur, das hohe europäische Gaspreisniveau sowie die Möglichkeit, durch Nutzung der gemeinsamen Infrastruktur ein Entwicklungscluster aus mehreren Gasfunden zu bilden (GOLD-Cluster).

* Bei den derzeitigen Gaspreisen würde ein Gasfund von 8 BCF (Milliarden Kubikfuß) einen Umsatz von rund 220 Millionen Euro generieren.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Aussendung: ADX Energy vom 12. November https://www.pressetext.com/news/20261112023 Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

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Aussender: ADX Energy Ltd. Ölzeltgasse 3/8 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: DI Paul Fink Tel.: +43 (0)676 6893465 E-Mail: paul.fink@adx-energy.at Website: www.adx-energy.com ISIN(s): AU000000ADX9 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere Australian Securities Exchange (ASX), Sydney Handelsplätze:

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November 13, 2026 11:45 ET (16:45 GMT)