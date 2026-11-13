Zürich - Selma, die digitale Vermögensverwaltung für die Schweiz, gewinnt Bruno Pfister als strategischen Advisor. Der ehemalige Group CEO von Swiss Life bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung in Banking, Versicherung und Vorsorge mit. Er unterstützt Selma dabei, Menschen vor und nach der Pensionierung mit einer Kombination aus KI-gestützter und persönlicher Beratung zu begleiten. Jedes Jahr gehen in der Schweiz über 100'000 Menschen in Pension. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.