Zürich - Selma, die digitale Vermögensverwaltung für die Schweiz, gewinnt Bruno Pfister als strategischen Advisor. Der ehemalige Group CEO von Swiss Life bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung in Banking, Versicherung und Vorsorge mit. Er unterstützt Selma dabei, Menschen vor und nach der Pensionierung mit einer Kombination aus KI-gestützter und persönlicher Beratung zu begleiten. Jedes Jahr gehen in der Schweiz über 100'000 Menschen in Pension. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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