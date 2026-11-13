Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem wenig inspirierten Handelsverlauf eine Verschnaufpause eingelegt und leicht nachgegeben. Nach zuvor vier Tagen in Serie mit steigenden Kursen resultierte dennoch eine weiteres solides Wochenplus. Mit Ausnahme der wegen der Zwischenwahlen in den USA turbulenten ersten November-Woche ging es seit Anfang Oktober stetig nach oben. Mittlerweile hat sich der SMI nach dem neuen Allzeithoch bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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