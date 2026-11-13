Paris/London/Zürich - Nach einer starken Woche an Europas Aktienmärkten haben die Kurse am Freitag überwiegend leicht nachgegeben. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,19 Prozent niedriger bei 6.386,86 Zählern. Mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent war die Börsenwoche die stärkste seit April. Am Vortag hatte es der EuroStoxx 50 auf den höchsten Stand seit Ende August geschafft. «Schwächelt der KI-Sektor, performen Europas Aktienmärkte besser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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