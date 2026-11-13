Emmerich am Rhein - Wenn in den Unternehmen die Budgets für das kommende Jahr verhandelt werden, gerät ein kleiner Posten oft in Vergessenheit, bis er plötzlich dringend wird: die Weihnachtspost an Kundschaft, Partner und Lieferanten. Jedes Jahr stellt sich dieselbe Frage, ob sich der Aufwand lohnt oder ob eine digitale Grussbotschaft genügt. Die Antwort hängt weniger von der Tradition ab als von einer nüchternen Abwägung zwischen Kosten, internem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab