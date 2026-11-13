Die Zahl der Cyberangriffe steigt und Künstliche Intelligenz beschleunigt das Vorgehen der Angreifer. Kleine und mittlere Unternehmen sind besonders verwundbar, weil Basismaßnahmen vielfach noch fehlen.
Hintergrund ist die zunehmende Vernetzung von Anlagen und Geräten, die sich über das Internet steuern lassen. Im vergangenen Winter wurden in Polen Wind- und Solaranlagen lahmgelegt, ein Blackout konnte nur knapp verhindert werden. In Europa manipulierten Hacker die Temperatur von Kühlgeräten in Supermärkten, sodass tonnenweise Lebensmittel entsorgt werden mussten. Eine Studie einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Hintergrund ist die zunehmende Vernetzung von Anlagen und Geräten, die sich über das Internet steuern lassen. Im vergangenen Winter wurden in Polen Wind- und Solaranlagen lahmgelegt, ein Blackout konnte nur knapp verhindert werden. In Europa manipulierten Hacker die Temperatur von Kühlgeräten in Supermärkten, sodass tonnenweise Lebensmittel entsorgt werden mussten. Eine Studie einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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