New Orleans - Am Freitagnachmittag (Ortszeit) hat auf dem Mississippi ein Tanker ein Flusskreuzfahrtschiff gerammt. Dadurch kippte das Kreuzfahrtschiff auf die Seite und geriet teilweise unter Wasser, berichten US-Medien unter Berufung auf Vertreter des Hafens von New Orleans.



Auf dem Kreuzfahrtschiff befanden sich mehr als 130 Menschen. Bislang ist unklar, wie viele Personen verletzt wurden.



Die Hafenpolizei, die Feuerwehr, die Polizei, die US-Küstenwache und Rettungskräfte sind vor Ort. Oberste Priorität sei aktuell die Sicherheit aller Passagiere, Besatzungsmitglieder und Einsatzkräfte, hieß es. Die Ursache der Kollision ist bislang ungeklärt.





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