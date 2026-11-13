New York - Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.348 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.562 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.984 Punkten 1,2 Prozent im Minus.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1025 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9070 Euro zu haben.



Angesichts des Führungswechsels bei Nvidia fielen die Aktien des Chipdesigners auch am Freitag. Unterdessen zeigten sich die Microsoft-Aktien kurz vor Handelsschluss letztlich unbeeindruckt von den Problemen des Software-Unternehmens, nachdem sie zunächst Verluste verzeichnet hatten. Eine Störung hatte Outlook, Teams und weitere Cloud-Dienste lahmgelegt. Bis zum Abend hatten sich die Dienste wieder stabilisiert und die Aktien des Konzerns kehrten ins Plus zurück.



Der Ölpreis legte zu: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 96,15 US-Dollar, das waren 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 3.874 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,99 Euro pro Gramm.





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