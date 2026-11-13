Washington - Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat am Freitag aufgrund "außergewöhnlicher Umstände" und aus Sicherheitsgründen ein landesweites Flugverbot für alle Flüge verhängt.



Alle Flughäfen wurden für den Start- und Landeverkehr gesperrt. Der gesamte abfliegende Flugverkehr soll bis auf Weiteres am Boden bleiben. Ankommende internationale Flüge werden von Fall zu Fall geregelt, so die Behörde.



US-Verkehrsminister Sean Duffy begründete den Schritt mit einem Kommunikationsproblem, von dem alle Flugverkehrskontrollzentren betroffen sind. Techniker der FAA untersuchten derzeit die Ursache des Problems.



Landesweite Flugverbote sind äußerst selten. Zuletzt wurde der Flugverkehr landesweit im Jahr 2023 eingestellt, davor geschah dies nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.





© 2026 dts Nachrichtenagentur