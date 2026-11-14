Berlin - Der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz warnt vor einer jahrelangen Blockade von Netzanschlüssen für neue Industriebetriebe durch den Boom bei Großbatteriespeichern. Bei Bewerbungen für Netzanschlüsse gingen die Speicherfirmen sehr professionell vor, sagte Vorstandschef Stefan Kapferer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).



Industriebetriebe fielen häufig hinten runter, weil sie ihren künftigen Bedarf teils noch gar nicht kennen würden. Es bestehe zunehmend die Gefahr, dass Speicherprojekte gar nicht realisiert, aber trotzdem Netzanschlüsse in Umspannwerken dafür reserviert und gebaut würden, so Kapferer. Die mögliche Folge wäre, dass Anschlüsse für Industrie-Neuansiedlungen insbesondere in Ostdeutschland jahrelang fehlen.



Allein bei 50 Hertz liegen nach Kapferers Worten derzeit rund 160 Anträge für Batteriespeicherprojekte mit hohem Reifegrad vor. Deutschlandweit hätten Netzbetreiber bereits Anschlussleistungen von mehr als 100 Gigawatt zugesagt - zum Vergleich: Die maximale Nachfrage im gesamten deutschen Stromnetz liegt bei etwa 80 Gigawatt.



Der Chef von 50 Hertz fordert eine Änderung der gesetzlichen Regeln, um Industrieunternehmen bei der Vergabe von Netzanschlüssen bevorzugen zu können. Man müsse die Notbremse ziehen, so Kapferer. Die Bundesregierung müsse dies rasch im geplanten Netzpaket umsetzen.



Großbatteriespeicher gelten als zentraler Baustein der Energiewende. Sie gleichen das schwankende Angebot von Wind- und Solarenergie aus, indem sie Strom von Windkraft- und Solaranlagen aufnehmen, wenn im Überfluss produziert wird, und ihn ins Netz einspeisen, wenn die Strompreise aufgrund von Knappheit hoch sind.





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