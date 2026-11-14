Berlin - Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), hält verbotene Glücksspiel-Angebote hierzulande für weit stärker verbreitet als bisher bekannt. Der illegale Online-Glücksspielmarkt in Deutschland dürfte deutlich größer sein als bislang angenommen, sagte der Mediziner und CDU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).



Streeck bezieht sich dabei auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen die Betreiber einer in Deutschland nicht zugelassenen Glücksspiel-Plattform. Demnach beliefen sich die Spieleinsätze allein aus Deutschland binnen drei Jahren auf rund 6 Milliarden Euro. "Wir müssen davon ausgehen, dass wir hier nur einen Ausschnitt sehen", erklärte der Drogenbeauftragte.



Als Konsequenz fordert Streeck ein deutlich schärferes Vorgehen gegen illegale Anbieter. Bei diesem Thema sei zu lange nicht entschlossen genug gehandelt worden, kritisierte er. Nötig seien die Überprüfung des Strafrechts, bessere Ermittlungsmöglichkeiten bei Angeboten aus dem Ausland, eine konsequentere Verfolgung organisierter Täterstrukturen und spezialisierte Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Es dürfe nicht sein, dass illegale Anbieter Milliarden umsetzen, während der Rechtsstaat bei ihrer Verfolgung an Grenzen stoße.



Bei einer Durchsuchung im September hatten Ermittler Vermögenswerte im Wert von 82 Millionen Euro beschlagnahmt, darunter Luxusautos, Eigentumswohnungen und Konten. Der Steuerschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen allein für ein Jahr auf mehr als 77 Millionen Euro.



Die deutsche Aufsichtsbehörde, die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL), geht bislang davon aus, dass rund 23 Prozent des Online-Glücksspiels im illegalen Bereich stattfindet. Die Größe des unerlaubten deutschen Glücksspielmarktes wird für das Jahr 2024 mit 547 Millionen Euro angegeben. Die Zahl ist eine Schätzung - sie beruht auf einer wissenschaftlichen Untersuchung, die die GGL bei einem unabhängigen Institut in Auftrag gegeben hat. Vor allem die Vertreter der legalen Anbieter kritisieren diese Zahl schon bislang als zu niedrig, sie vermuten einen deutlich höheren Schwarzmarkt-Anteil.





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