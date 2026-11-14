Umsatzsteigerung um 35 %, Anstieg des auf SBC Medical entfallenden Jahresüberschusses plus 22 und bereinigtes EBITDA1 legt um 66 gegenüber dem Vorjahr zu; Nettogewinnmarge von 27 und bereinigte EBITDA-Marge von 47 - zuvor angekündigte Anpassungen der Servicegebühren und die Eröffnung neuer Kliniken tragen zum Umsatzwachstum und zur Verbesserung der operativen Marge bei
Die SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), eine Medical Services Organization (MSO), die medizinischen Einrichtungen in Japan und im Ausland Managementunterstützung in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens bietet, gab heute ihre konsolidierten Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 (die drei Monate bis zum 30. September 2026) sowie für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2026 (die neun Monate bis zum 30. September 2026) bekannt.
Finanz-Highlights des dritten Quartals 2026
- Der Gesamtumsatz belief sich auf $59 Millionen, ein Plus von 35 gegenüber dem Vorjahr
- Das Betriebsergebnis betrug $26 Millionen, was einen Anstieg von 66 gegenüber dem Vorjahr bedeutet, mit einer operativen Marge von 45 %.
- Der auf SBC Medical entfallende Nettogewinn belief sich auf $16 Millionen, ein Anstieg von 22 gegenüber dem Vorjahr Die Nettogewinnmarge betrug 27 %, ein Rückgang von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.
- Das bereinigte EBITDA1 betrug $28 Millionen, ein Plus von 66 im Vergleich zum Vorjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge1 stieg um 9 Prozentpunkte auf 47 an.
- Der unverwässerte Gewinn je Aktie (earnings per share EPS) betrug $0,15, was einem Anstieg von 25 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Netto-Cashflow aus der Geschäftstätigkeit belief sich für die am 30. September 2026 endenden neun Monate auf insgesamt $50 Millionen.
Die Ergebnisse des dritten Quartals spiegelten sowohl das Wachstum als auch die verbesserte Rentabilität im Kerngeschäft MSO wider. Das Umsatzwachstum wurde durch höhere Umsätze im Bereich Managementdienstleistungen getrieben, einschließlich der Auswirkungen der im August angekündigten Anpassungen der Gebührenstruktur sowie der Konsolidierung von Waqoo.
Die von SBC Medical unterstützten medizinischen Unternehmen setzten ihr Wachstum fort. Zum 30. September 2026 war das Kliniknetzwerk im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Standorte auf 293 Standorte angewachsen2 Patientenbesuche3 in den letzten zwölf Monaten beliefen sich insgesamt auf 7,06 Millionen, was einem Anstieg von 9 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besuch lagen bei $290, was einem Anstieg von 4 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
SBC Medical's Chairman and CEO Yoshiyuki Aikawa sagte:
"Im dritten Quartal 2026 verzeichnete SBC Medical eine starke Wiederbeschleunigung seines Wachstums. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 %, das Betriebsergebnis legte um 66 zu und der auf SBC Medical entfallende Jahresüberschuss stieg um 22 bei einer Nettogewinnmarge von 27 und einer bereinigten EBITDA1-Marge von 47 %. Nach den im Jahr 2025 umgesetzten Strukturreformen verbessern sich Wachstum und Rentabilität parallel zueinander, was die Stärke unseres hochprofitablen MSO-Modells unter Beweis stellt.
Das Umsatzwachstum unseres MSO-Geschäfts wird durch zwei wesentliche Faktoren gestützt: den Ausbau unseres Kliniknetzwerks und die Erhöhung der Servicegebühren pro Klinik. Unser Ziel ist es nicht, einfach nur neue Standorte hinzuzufügen. Wir wollen die Produktivität und Rentabilität der von uns betreuten Kliniken steigern und gleichzeitig das Netzwerk effizient ausbauen. Das Wachstum der Umsätze aus Managementdienstleistungen in diesem Quartal einschließlich der Auswirkungen der Anpassung der Servicegebühren belegt die Erfolge dieses Modells.
Um dieses Modell weiter zu stärken, investieren wir in KI und Technologie. Konkret entwickeln wir eine eigene Infrastruktur für lokale große Sprachmodelle (LLM), die den sicheren Umgang mit medizinischen Daten ermöglichen und gleichzeitig die KI-Kosten optimieren soll. Zudem treiben wir die Weiterentwicklung unserer Klinikbetriebssysteme durch unsere Kapital- und Geschäftspartnerschaft mit Atomic Software voran. Zusammen sollen diese Initiativen die Rentabilität bestehender Kliniken verbessern und die Eröffnung neuer Kliniken effizienter gestalten, sodass unsere skalierbare MSO-Plattform im Zuge der Geschäftsausweitung eine höhere Ertragskraft erzielen kann.
Auch unser Geschäftsbereich "Longevity", den wir als unsere nächste Wachstumschance betrachten, macht greifbare Fortschritte. Zuerst entwickeln wir unter Nutzung der Forschungs- und Technologiekompetenzen der Waqoo-Gruppe einen hauseigenen, auf DNA-Methylierung basierenden Test zur Schätzung des biologischen Alters. Durch die Erweiterung unseres bestehenden medizinischen Netzwerks um Diagnostik und die Kombination von KI mit dem Fachwissen von Ärzten wollen wir eine integrierte Plattform aufbauen, die Tests, personalisierte Behandlungen und die Auswertung der Ergebnisse umfasst.
In Japan werden wir unsere Multimarken-Präsenz im Bereich der ästhetischen Dermatologie weiter ausbauen und unser Angebot an nicht-ästhetischen medizinischen Dienstleistungen erweitern. Auf internationaler Ebene streben wir eine Zusammenarbeit mit OrangeTwist in den Vereinigten Staaten sowie eine Expansion in die ASEAN-Märkte an. Diese Initiativen zielen darauf ab, weiteres Wachstum in unserem bestehenden Geschäft zu erschließen und gleichzeitig Chancen in neuen Märkten zu nutzen.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 belief sich der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit auf insgesamt $50 Millionen. Zum 30. September 2026 verfügten wir über $198 Millionen an liquiden Mitteln und $154 Millionen an Netto-Cashflow.4 Wir beabsichtigen, diese solide Finanzlage für disziplinierte Wachstumsinvestitionen zu nutzen, mit dem Ziel, das Wachstum des Gewinns je Aktie mittel- bis langfristig aufrechtzuerhalten und den Unternehmenswert zu steigern."
Zusammenfassung der wichtigsten Finanzkennzahlen
Einheit
3Q26
3Q25
gegenüber Vorjahr
9M26
9M25
gegenüber Vorjahr
Gesamtumsatz
$MM
59
43
+35
151
134
+13
Auf SBC Medical entfallender
$MM
16
13
+22
38
37
+2
Marge Nettoüberschuss
27
30
(3)Pt
25
27
(2)Pt
Bereinigtes EBITDA1
$MM
28
17
+66
66
57
+17
Marge bereinigtes EBITDA 1
47
38
|
+9Pt
44
42
+2Pt
ROE (annualisiert)5
23
23
(0)Pt
19
22
(3)Pt
Unverwässerter EPS6
0,15
0,12
+25
0,37
0,36
+3
1 Das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie unter "Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" und "Überleitung von GAAP- zu Nicht-GAAP-Kennzahlen (ungeprüft)".
2 Bezeichnet die Gesamtzahl der Standorte im Support- und Partnernetzwerk des Unternehmens, einschließlich der Franchise-Standorte der Kliniken unter den Marken SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH Clinic und JUN CLINIC sowie der von OrangeTwist betriebenen Standorte, an denen das Unternehmen über seine nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligung an OT Midco Holdings, LLC eine Minderheitsbeteiligung hält.
3 Zu den Patientenbesuchen zählen Patienten der Kliniken der Marke SBC sowie der Rize Clinic, der Gorilla Clinic, der AHH Clinic und der JUN CLINIC. Der Berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026.
4 Der Netto-Cashflow ist eine nicht nach GAAP definierte Finanzkennzahl, die sich aus den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten ($198 Millionen) abzüglich der Bank- und sonstigen Kredite sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, kurz- und langfristig ($34 Millionen), sowie Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, kurz- und langfristig ($10 Millionen), jeweils wie in der ungeprüften Konzernbilanz zum 30. September 2026 ausgewiesen, was zu einem Netto-Cashflow von $154 Mio. führt.
5 Die Eigenkapitalrendite (ROE) wird berechnet als der SBC Medical zurechenbare Jahresüberschuss geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital (zu Beginn und am Ende der Berichtsperiode).
6 Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) wird berechnet als der SBC Medical zurechenbare Jahresüberschuss geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien.
Telefonkonferenz
Das Unternehmen wird am Freitag, dem 13. November 2026, um 08:30 Uhr Eastern Time (bzw. am Freitag, dem 13. November 2026, um 22:30 Uhr japanischer Zeit) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse für das am 30. September 2026 endende dritte Quartal zu erörtern. Im Anschluss an die vorbereiteten Ausführungen findet eine Frage-und-Antwort-Runde statt.
Während des Live-Webcasts können die Teilnehmer über die Zoom-Schaltfläche "Fragen und Antworten" in Echtzeit Fragen stellen.
Alle Teilnehmer sind herzlich eingeladen, Fragen einzureichen, unabhängig davon, ob sie derzeit Aktien besitzen oder nicht. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund zeitlicher Beschränkungen und der Art der Anfragen möglicherweise nicht alle Fragen während der Telefonkonferenz beantworten können.
Bitte melden Sie sich vor der Konferenz über den unten angegebenen Link an:
https://zoom.us/webinar/register/WN_CLFqOL3XTourhX2qjAJnxw#/registration
Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zur speziellen Website für die Übertragung der Telefonkonferenz.
Darüber hinaus wird die Mitteilung über die Finanzergebnisse, die dazugehörigen Folien sowie ein separater Link zum archivierten Webcast dieser Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://ir.sbc-holdings.com/ verfügbar sein.
Informationen zu SBC Medical
SBC Medical ist eine Medical Services Organization, die Managementunterstützung in zahlreichen Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, darunter moderne ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Behandlung von Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen führt ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine weltweite Präsenz derzeit aktiv aus, insbesondere in den USA und Asien, sowohl durch eigene Niederlassungen als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus. Im September 2024 ging das Unternehmen an die Nasdaq, und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit angelegten Referenzindex für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Angetrieben von ihrem Leitsatz "Contributing to the well-being of people around the world through medical innovation" ("Mit medizinischen Innovationen zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen") erbringt SBC Medical weiterhin sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen und stärkt so ihre internationale Reputation für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.
Firmenname: SBC Medical Group Holdings Incorporated Börsenplatz: NASDAQ Global Market Ticker: SBC Anschrift: 200 Spectrum Center Drive, Suite 300, Irvine, CA 92618, USA IR-Website: https://ir.sbc-holdings.com/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc
Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Das Unternehmen verwendet Nicht-GAAP-Kennzahlen wie das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und den Netto-Cashflow zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse und seiner Finanzlage sowie zur Unterstützung finanzieller und operativer Entscheidungsprozesse. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in seiner Geschäftstätigkeit zu erkennen, nützliche Informationen über die Ertragslage des Unternehmens zu liefern, das Gesamtverständnis der bisherigen Entwicklung und der Zukunftsaussichten des Unternehmens zu verbessern und einen besseren Einblick in die Schlüsselkennzahlen zu gewähren, die vom Management des Unternehmens bei seinen finanziellen und operativen Entscheidungen herangezogen werden. Insbesondere ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Netto-Liquidität für Investoren bei der Bewertung der Liquidität und der Finanzlage des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen, nützlich ist.
Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind nicht nach US-GAAP definiert und werden nicht gemäß US-GAAP dargestellt. Die Darstellung dieser Kennzahlen unterliegt Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer nach GAAP ausgewiesenen Ergebnisse betrachtet werden. Da nicht alle Unternehmen identische Berechnungsmethoden anwenden, sind diese Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und können sich von Unternehmen zu Unternehmen erheblich unterscheiden. Eine Überleitung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie in den Überleitungen am Ende dieser Pressemitteilung sowie für den Netto-Cashflow in Fußnote 4 zur "Zusammenfassung der wichtigsten Finanzkennzahlen".
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie der Geschäftsaussichten wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell", "zielt ab" oder "hofft" sowie durch die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe erkannt werden. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und mit verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände behaftet sind, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Korrekturen zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekanntzugeben, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
30. September
31. Dezember
AKTIVA
Umlaufvermögen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
198.428.275
163.773.838
Festgeld
4.000.000
Forderungen
2.540.219
2.388.021
Forderungen verbundene Unternehmen
30.931.517
27.511.730
Lagerbestände
2.949.218
2.792.617
Kurzfristige Finanzanlagen verbundene Unternehmen
318.297
319.193
Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig verbundene Unternehmen
16.143.695
12.832.355
Erstattbare Körperschaftssteuer
1.292.660
1.175.510
Forderungen aus Kundenkrediten, kurzfristig
3.966.531
8.705.999
Vorauszahlungen und sonstiges Umlaufvermögen
10.762.659
11.724.852
Geleistete Vorauszahlungen und sonstige Forderungen verbundene Unternehmen
2.522.970
Gesamtes Umlaufvermögen
273.856.041
231.224.115
Sachanlagen:
Sachanlagen, netto
8.527.530
7.539.392
Immaterielle Vermögenswerte, netto
45.226.994
47.742.888
Langfristige Investitionen, netto
1.880.112
1.299.366
Investitionen nach Equity-Methode
19.157.291
20.312.642
Goodwill, netto
15.075.256
15.432.061
Forderungen aus Finanzierungsleasing, langfristig verbundene Unternehmen
14.448.126
13.746.513
Vermögenswerte aus Operating-Leasingverhältnissen (Nutzungsrechte)
10.150.912
8.366.569
Vermögenswerte aus Finanzierungsleasing (Nutzungsrechte)
277.827
450.874
Latente Steuerguthaben
8.000.383
4.014.294
Forderungen aus Kundenkrediten, langfristig
2.325.289
4.824.977
Langfristige Vorauszahlungen
522.473
393.270
Langfristige Finanzanlagen in MCs verbundene Unternehmen
17.787.217
17.837.293
Sonstige Vermögenswerte
7.587.608
7.263.692
Gesamte Sachanlagen
150.967.018
149.223.831
Gesamtaktiva
424.823.059
380.447.946
VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten
23.408.185
16.988.384
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen
918.135
651.463
Bankkredite und sonstige Kredite, kurzfristig
8.757.956
9.099.046
Vorschüsse von Kunden
877.664
1.415.762
Vorschüsse von Kunden verbundene Unternehmen
3.600.523
5.357.221
Zu zahlende Ertragssteuer
16.707.822
8.821.853
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, kurzfristig
5.754.161
4.416.960
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, kurzfristig
88.091
132.946
Abgegrenzte Verbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
14.552.613
11.544.695
Aufgrund von Geschäften mit verbundenen Unternehmen
2.692.673
Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten
74.665.150
61.121.003
Langfristige Verbindlichkeiten:
Bank- und sonstige Kredite, langfristig
24.845.177
33.734.438
Latente Steuerverbindlichkeiten
15.614.455
16.374.832
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, langfristig
4.541.685
4.136.257
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen, langfristig
62.857
116.527
Sonstige Verbindlichkeiten
1.620.786
1.660.183
Gesamte langfristige Verbindlichkeiten
46.684.960
56.022.237
Gesamtverbindlichkeiten
121.350.110
117.143.240
Eigenkapital:
Vorzugsaktien (Nennwert $0,0001, genehmigtes Kapital von 20.000.000 Aktien; zum 30. September 2026 und zum 31. Dezember 2025 waren keine Aktien ausgegeben und im Umlauf)
Stammaktien (Nennwert $0,0001, genehmigtes Kapital von 400.000.000 Aktien, 103.881.251 ausgegebene Aktien und 102.576.943 im Umlauf befindliche Aktien zum 30. September 2026 bzw. 31. Dezember 2025)
10.388
10.388
Kapitalrücklage
75.660.743
72.867.424
Eigene Aktien (zu Anschaffungskosten, 1.304.308 Aktien zum 30. September 2026 und zum 31. Dezember 2025)
(7.749.997
(7.749.997
Gewinnrücklagen
278.142.255
240.448.620
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust
(59.214.802
(57.294.239
Gesamt-Eigenkapital der SBC Medical Group Holdings Incorporated
286.848.587
248.282.196
Minderheitsanteile
16.624.362
15.022.510
Gesamt-Eigenkapital
303.472.949
263.304.706
Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital
424.823.059
380.447.946
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Für drei Monate endend am
Für neun Monate endend am
2026
2025
2026
2025
Umsätze, netto verbundene Unternehmen
53.518.360
39.617.548
135.205.614
123.819.591
Umsätze, netto
5.063.160
3.735.687
15.624.536
10.221.192
Gesamtumsätze, netto
58.581.520
43.353.235
150.830.150
134.040.783
Umsatzkosten (einschließlich Umsatzkosten aus Geschäften mit verbunndenen Unternehmen in Höhe von $1.749.587 und $4.018.377 für die drei Monate bis zum 30. September 2026 und 2025, sowie $2.012.569 und $12.144.907 für die jeweils am 30. September 2026 und 2025 endenden Neunmonatszeiträume)
16.402.500
12.741.748
42.327.080
35.685.635
Bruttogewinn
42.179.020
30.611.487
108.503.070
98.355.148
Betriebsausgaben:
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungsaufwendungen (einschließlich Vertriebs-, allgemeiner und Verwaltungsaufwendungen von verbundenen Unternehmen in Höhe von $877.328 und $154.063 für die drei Monate bis zum 30. September 2026 und 2025, sowie $1.562.231 und $569.830 für die jeweils am 30. September 2026 und 2025 endenden Neunmonatszeiträume)
15.761.753
14.730.247
45.405.238
43.717.42
Gesamtbetriebsausgaben
15.761.753
14.730.247
45.405.238
43.717.642
Betriebseinnahmen
26.417.267
15.881.240
63.097.832
54.637.506
Sonstige Einnahmen (Ausgaben):
Zinserträge (einschließlich Zinserträge von verbundenen Unternehmen in Höhe von $1.582 und null US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September 2026 und 2025 sowie in Höhe von $5.047 und null US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2026 bzw. 2025)
344.937
120.384
474.826
198.599
Zinsaufwand
(128.878
(48.635
(372.313
(104.493
Wechselkursgewinne (-verluste), netto
(947.087
923.671
946.850
(904.575
Sonstige Einnahmen (einschließlich sonstiger Erträge von verbundenen Unternehmen in Höhe von 0 und $3.069 für die drei Monate bis zum 30. September 2026 bzw. 2025 sowie in Höhe von 0 und $3.069 für die neun Monate bis zum 30. September 2026 bzw. 2025)
695.294
1.632.527
1.323.914
1.929.258
Sonstiger Aufwand
(2.323
(678.279
(1.003.801
Gewinn aus dem Rückkauf von Lebensversicherungen
8.746.138
Sonstige Erträge (Aufwendungen) insgesamt
(35.734
2.625.624
1.694.998
8.861.126
Ergebnis vor Ertragsteuern und Anteilen an Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen
26.381.533
18.506.864
64.792.830
63.498.632
Ertragssteueraufwand
(9.378.075
(5.673.538
(24.729.409
(26.733.504
Anteil an den Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, nach Steuern
(586.699
(1.155.351
Nettoüberschuss
16.416.759
12.833.326
38.908.070
36.765.128
Abzüglich: den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)
724.017
8.690
1.214.435
(20.194
Auf die SBC Medical Group Holdings Incorporated entfallender Jahresüberschuss
15.692.742
12.824.636
37.693.635
36.785.322
Gesamtergebnis (Verlust) Sonstiges:
Währungsumrechnungsdifferenzen
7.066.384
(6.791.961
(2.502.636
11.639.635
Gesamt sonstige Einnahmen
23.483.143
6.041.365
36.405.434
48.404.763
Abzüglich: den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Gesamtergebnis
415.698
10.329
632.362
157.908
Gesamtergebnis, das der SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnen ist
23.067.445
6.031.036
35.773.072
48.246.855
Auf die SBC Medical Group Holdings Incorporated entfallendes Ergebnis je Aktie
Unverwässert und verwässert
0,15
0,12
0,37
0,36
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
Unverwässert und verwässert
102.576.643
102.642.634
102.576.943
103.139.851
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Für neun Monate endend am
2026
2025
CASH FLOWS AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Nettoüberschuss
38.908.070
36.765.128
Bereinigungen zur Anpassung des Jahresüberschusses an den Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit:
Abschreibungen
2.979.917
2.010.616
Aufwand Sachleasing
4.239.772
3.436.789
Rückstellung für (Auflösung von) Kreditausfälle
(22.236
305.963
Anteil an Verlusten von Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden
1.155.351
Aktienbasierte Vergütung
19.541
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von langfristigen Finanzanlagen
(579.154
(724.476
Gewinn aus dem Rückkauf von Lebensversicherungen
(8.746.138
Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen
9.375
(414.167
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kryptowährungen
(146.036
Latente Ertragsteuern
(4.386.410
9.104.235
Veränderungen bei den betrieblichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:
Forderungen
(197.484
(1.084.316
Forderungen verbundene Unternehmen
(3.502.443
(28.031.690
Lagerbestände
(191.314
265.052
Forderungen aus Finanzierungsleasing verbundene Unternehmen
(4.050.925
(9.227.612
Forderungen aus Kundenkrediten
7.158.848
12.153.263
Vorauszahlungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte
923.442
(2.180.695
Vorauszahlungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte verbundene Unternehmen
(2.500.352
Langfristige Vorauszahlungen
(375.662
281.666
Sonstige Vermögenswerte
(390.302
77.609
Verbindlichkeiten
6.551.564
2.549.938
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen
280.593
2.144.314
Schuldverschreibungen verbundene Unternehmen
(12.759.536
Vorauszahlungen von Kunden
(528.982
161.165
Vorauszahlungen von Kunden verbundene Unternehmen
(1.726.044
(5.470.844
Zu zahlende Ertragssteuer
7.711.189
(19.936.155
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen
(4.279.802
(3.639.887
Abgegrenzte Verbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
3.059.724
(4.096.471
Sonstige Verbindichkeiten
(18.888
(93.141
NETTO-MITTELZUFÜHRUNG (-ABFLUSS) AUS DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT
50.247.388
(27.295.426
CASH FLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
Erwerb von Sachanlagen
(1.214.421
(603.484
Vorauszahlungen für Sachanlagen
(888.098
(838.568
Zahlungen für verbundene Unternehmen
(1.840.801
Erwerb von langfristigen Investitionen
(654.070
Anlage von Festgeldern
(4.000.000
Kauf von Kryptowährungen
(424.250
Für den Erwerb von Tochtergesellschaften gezahlte Barmittel, abzüglich der erworbenen Barmittel
(14.861.858
Langfristige Darlehen an Sonstige
(14.514
Rückzahlungen von verbundenen Unternehmen
1.911.440
Rückzahlungen von Sonstigen
41.765
73.928
Einnahmen aus dem Rückkauf von Lebensversicherungspolicen
17.735.717
Entkonsolidierung von VIE, abzüglich der veräußerten Zahlungsmittel
1.019.909
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen
2.755.983
NETTO-MITTELZUFÜHRUNG (-ABFLUSS) AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT
(5.040.845
3.239.523
CASH FLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
Kredite von Banken und sonstigen Kreditgebern
14.851.980
Kredite von verbundenen Unternehmen
15.000
Erlöse aus der Ausübung von Aktienbezugsrechten in einer Tochtergesellschaft durch nicht beherrschende Anteile
94.843
Rückzahlung von Bankkrediten und sonstigen Krediten
(8.912.553
(721.874
Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
(99.932
(310.603
Rückzahlung an verbundene Unternehmen
(22.657
(46.782
Rückkauf von Stammaktien
(4.999.997
Fiktiver Beitrag im Zusammenhang mit einer Preisänderung bei der Veräußerung von Sachanlagen
9.682.277
NETTO-MITTELZUFÜHRUNG (-ABFLUSS) AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
(8.940.299
18.470.001
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen
(1.611.807
7.973.128
NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE
34.654.437
2.387.226
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZU BEGINN DER BERICHTSPERIODE
163.773.838
125.044.092
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DER BERICHTSPERIODE
198.428.275
127.431.318
ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUM CASHFLOW
Zahlungsmittel für Zinsausgaben
372.313
104.493
Zahlungsmittel für Ertragssteuern, netto
21.135.092
37.555.740
NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONEN UND FINANZIERUNGSAKTIVITÄTEN
Aus den vorausbezahlten Aufwendungen umgebuchte Sachanlagen
57:013
Aus den langfristigen Vorauszahlungen umgebuchte Sachanlagen
1.050.946
1.428.254
Im Rahmen von Operating-Leasingverhältnissen erworbene Nutzungsrechte, die im Tausch gegen Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen erworben wurden
221.443
105.556
Im Rahmen eines Finanzierungsleasingverhältnisses erworbene Nutzungsrechte an Vermögenswerten, die im Austausch gegen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen erworben wurden
612.466
Neubewertung von Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen und Nutzungsrechten aufgrund von Leasingänderungen
5.845.817
2.646.028
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit erbrachten Kreditdienstleistungen
14.362.902
Ausgabe von Stammaktien als Anreiz
86
ABGLEICH VON GAAP MIT NICHT-GAAP FINANZKENNZAHLEN (UNGEPRÜFT)
Für drei Monate endend am
Für neun Monate endend am
2026
2025
2026
2025
Gesamtumsatz, netto
58.581.520
43.353.235
150.830.150
134.040.783
Auf SBC Medical Group Holdings Incorporated entfallender Nettoüberschuss
15.692.742
12.824.636
37.693.635
36.785.322
Bereinigt durch Hinzufügen (Abziehen) der folgenden Positionen:
Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Überschuss (Fehlbetrag)
724.017
8.690
1.214.435
(20.194
Anteil an den Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, nach Steuern
586.699
1.155.351
Körperschaftssteueraufwand
9.378.075
5.673.538
24.729.409
26.733.504
Gewinn aus dem Rückkauf von Lebensversicherungen
(8.746.138
Sonstige Ausgaben
2.323
678.279
1.003.801
Sonstige Einnahmen
(695.294
(1.632.527
(1.323.914
(1.929.258
Wechselkursverlust (Wechselkursgewinn), netto
947.087
(923.671
(946.850
904.575
Zinsaufwand
128.878
48.635
372.313
104.493
Zinseinnahmen
(344.937
(120.384
(474.826
(198.599
Abschreibungen
1.176.959
746.211
2.979.917
2.010.616
Bereinigtes EBITDA
27.594.226
16.627.451
66.077.749
56.648.122
Marge Nettoüberschuss
27
30
25
27
Marge bereinigtes EBITDA
47
38
44
42
Das bereinigte EBITDA ist eine nicht nach GAAP definierte Finanzkennzahl, die sich als auf SBC Medical entfallender Jahresüberschuss definiert, bereinigt um den auf nicht beherrschende Anteile entfallenden Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag), den Anteil an den Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, den Ertragsteueraufwand, den Gewinn aus dem Rückkauf von Lebensversicherungsverträgen, sonstige Aufwendungen, sonstige Erträge, Wechselkursverluste (Gewinne), netto, Zinsaufwendungen, Zinserträge sowie Abschreibungen.
Die Nettogewinnmarge ist definiert als der SBC Medical zurechenbare Nettogewinn geteilt durch den Nettoumsatz. Die bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als das bereinigte EBITDA geteilt durch den Nettoumsatz.
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