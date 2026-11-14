Umsatzsteigerung um 35 %, Anstieg des auf SBC Medical entfallenden Jahresüberschusses plus 22 und bereinigtes EBITDA1 legt um 66 gegenüber dem Vorjahr zu; Nettogewinnmarge von 27 und bereinigte EBITDA-Marge von 47 - zuvor angekündigte Anpassungen der Servicegebühren und die Eröffnung neuer Kliniken tragen zum Umsatzwachstum und zur Verbesserung der operativen Marge bei

Die SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), eine Medical Services Organization (MSO), die medizinischen Einrichtungen in Japan und im Ausland Managementunterstützung in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens bietet, gab heute ihre konsolidierten Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 (die drei Monate bis zum 30. September 2026) sowie für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2026 (die neun Monate bis zum 30. September 2026) bekannt.

Finanz-Highlights des dritten Quartals 2026

Der Gesamtumsatz belief sich auf $59 Millionen, ein Plus von 35 gegenüber dem Vorjahr

Das Betriebsergebnis betrug $26 Millionen, was einen Anstieg von 66 gegenüber dem Vorjahr bedeutet, mit einer operativen Marge von 45 %.

Der auf SBC Medical entfallende Nettogewinn belief sich auf $16 Millionen, ein Anstieg von 22 gegenüber dem Vorjahr Die Nettogewinnmarge betrug 27 %, ein Rückgang von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Die Nettogewinnmarge betrug 27 %, ein Rückgang von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDA 1 betrug $28 Millionen, ein Plus von 66 im Vergleich zum Vorjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge 1 stieg um 9 Prozentpunkte auf 47 an.

betrug Die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 9 Prozentpunkte auf an. Der unverwässerte Gewinn je Aktie (earnings per share EPS) betrug $0,15, was einem Anstieg von 25 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Netto-Cashflow aus der Geschäftstätigkeit belief sich für die am 30. September 2026 endenden neun Monate auf insgesamt $50 Millionen.

Die Ergebnisse des dritten Quartals spiegelten sowohl das Wachstum als auch die verbesserte Rentabilität im Kerngeschäft MSO wider. Das Umsatzwachstum wurde durch höhere Umsätze im Bereich Managementdienstleistungen getrieben, einschließlich der Auswirkungen der im August angekündigten Anpassungen der Gebührenstruktur sowie der Konsolidierung von Waqoo.

Die von SBC Medical unterstützten medizinischen Unternehmen setzten ihr Wachstum fort. Zum 30. September 2026 war das Kliniknetzwerk im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Standorte auf 293 Standorte angewachsen2 Patientenbesuche3 in den letzten zwölf Monaten beliefen sich insgesamt auf 7,06 Millionen, was einem Anstieg von 9 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besuch lagen bei $290, was einem Anstieg von 4 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

SBC Medical's Chairman and CEO Yoshiyuki Aikawa sagte:

"Im dritten Quartal 2026 verzeichnete SBC Medical eine starke Wiederbeschleunigung seines Wachstums. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 %, das Betriebsergebnis legte um 66 zu und der auf SBC Medical entfallende Jahresüberschuss stieg um 22 bei einer Nettogewinnmarge von 27 und einer bereinigten EBITDA1-Marge von 47 %. Nach den im Jahr 2025 umgesetzten Strukturreformen verbessern sich Wachstum und Rentabilität parallel zueinander, was die Stärke unseres hochprofitablen MSO-Modells unter Beweis stellt.

Das Umsatzwachstum unseres MSO-Geschäfts wird durch zwei wesentliche Faktoren gestützt: den Ausbau unseres Kliniknetzwerks und die Erhöhung der Servicegebühren pro Klinik. Unser Ziel ist es nicht, einfach nur neue Standorte hinzuzufügen. Wir wollen die Produktivität und Rentabilität der von uns betreuten Kliniken steigern und gleichzeitig das Netzwerk effizient ausbauen. Das Wachstum der Umsätze aus Managementdienstleistungen in diesem Quartal einschließlich der Auswirkungen der Anpassung der Servicegebühren belegt die Erfolge dieses Modells.

Um dieses Modell weiter zu stärken, investieren wir in KI und Technologie. Konkret entwickeln wir eine eigene Infrastruktur für lokale große Sprachmodelle (LLM), die den sicheren Umgang mit medizinischen Daten ermöglichen und gleichzeitig die KI-Kosten optimieren soll. Zudem treiben wir die Weiterentwicklung unserer Klinikbetriebssysteme durch unsere Kapital- und Geschäftspartnerschaft mit Atomic Software voran. Zusammen sollen diese Initiativen die Rentabilität bestehender Kliniken verbessern und die Eröffnung neuer Kliniken effizienter gestalten, sodass unsere skalierbare MSO-Plattform im Zuge der Geschäftsausweitung eine höhere Ertragskraft erzielen kann.

Auch unser Geschäftsbereich "Longevity", den wir als unsere nächste Wachstumschance betrachten, macht greifbare Fortschritte. Zuerst entwickeln wir unter Nutzung der Forschungs- und Technologiekompetenzen der Waqoo-Gruppe einen hauseigenen, auf DNA-Methylierung basierenden Test zur Schätzung des biologischen Alters. Durch die Erweiterung unseres bestehenden medizinischen Netzwerks um Diagnostik und die Kombination von KI mit dem Fachwissen von Ärzten wollen wir eine integrierte Plattform aufbauen, die Tests, personalisierte Behandlungen und die Auswertung der Ergebnisse umfasst.

In Japan werden wir unsere Multimarken-Präsenz im Bereich der ästhetischen Dermatologie weiter ausbauen und unser Angebot an nicht-ästhetischen medizinischen Dienstleistungen erweitern. Auf internationaler Ebene streben wir eine Zusammenarbeit mit OrangeTwist in den Vereinigten Staaten sowie eine Expansion in die ASEAN-Märkte an. Diese Initiativen zielen darauf ab, weiteres Wachstum in unserem bestehenden Geschäft zu erschließen und gleichzeitig Chancen in neuen Märkten zu nutzen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 belief sich der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit auf insgesamt $50 Millionen. Zum 30. September 2026 verfügten wir über $198 Millionen an liquiden Mitteln und $154 Millionen an Netto-Cashflow.4 Wir beabsichtigen, diese solide Finanzlage für disziplinierte Wachstumsinvestitionen zu nutzen, mit dem Ziel, das Wachstum des Gewinns je Aktie mittel- bis langfristig aufrechtzuerhalten und den Unternehmenswert zu steigern."

Zusammenfassung der wichtigsten Finanzkennzahlen

Einheit 3Q26 3Q25 gegenüber Vorjahr 9M26 9M25 gegenüber Vorjahr Gesamtumsatz $MM 59 43 +35 151 134 +13 Auf SBC Medical entfallender

Nettoüberschuss $MM 16 13 +22 38 37 +2 Marge Nettoüberschuss 27 30 (3)Pt 25 27 (2)Pt Bereinigtes EBITDA1 $MM 28 17 +66 66 57 +17 Marge bereinigtes EBITDA 1 47 38 +9Pt 44 42 +2Pt ROE (annualisiert)5 23 23 (0)Pt 19 22 (3)Pt Unverwässerter EPS6 0,15 0,12 +25 0,37 0,36 +3

1 Das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie unter "Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" und "Überleitung von GAAP- zu Nicht-GAAP-Kennzahlen (ungeprüft)".

2 Bezeichnet die Gesamtzahl der Standorte im Support- und Partnernetzwerk des Unternehmens, einschließlich der Franchise-Standorte der Kliniken unter den Marken SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH Clinic und JUN CLINIC sowie der von OrangeTwist betriebenen Standorte, an denen das Unternehmen über seine nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligung an OT Midco Holdings, LLC eine Minderheitsbeteiligung hält.

3 Zu den Patientenbesuchen zählen Patienten der Kliniken der Marke SBC sowie der Rize Clinic, der Gorilla Clinic, der AHH Clinic und der JUN CLINIC. Der Berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026.

4 Der Netto-Cashflow ist eine nicht nach GAAP definierte Finanzkennzahl, die sich aus den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten ($198 Millionen) abzüglich der Bank- und sonstigen Kredite sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, kurz- und langfristig ($34 Millionen), sowie Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, kurz- und langfristig ($10 Millionen), jeweils wie in der ungeprüften Konzernbilanz zum 30. September 2026 ausgewiesen, was zu einem Netto-Cashflow von $154 Mio. führt.

5 Die Eigenkapitalrendite (ROE) wird berechnet als der SBC Medical zurechenbare Jahresüberschuss geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital (zu Beginn und am Ende der Berichtsperiode).

6 Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) wird berechnet als der SBC Medical zurechenbare Jahresüberschuss geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien.

Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird am Freitag, dem 13. November 2026, um 08:30 Uhr Eastern Time (bzw. am Freitag, dem 13. November 2026, um 22:30 Uhr japanischer Zeit) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse für das am 30. September 2026 endende dritte Quartal zu erörtern. Im Anschluss an die vorbereiteten Ausführungen findet eine Frage-und-Antwort-Runde statt.

Während des Live-Webcasts können die Teilnehmer über die Zoom-Schaltfläche "Fragen und Antworten" in Echtzeit Fragen stellen.

Alle Teilnehmer sind herzlich eingeladen, Fragen einzureichen, unabhängig davon, ob sie derzeit Aktien besitzen oder nicht. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund zeitlicher Beschränkungen und der Art der Anfragen möglicherweise nicht alle Fragen während der Telefonkonferenz beantworten können.

Bitte melden Sie sich vor der Konferenz über den unten angegebenen Link an:

https://zoom.us/webinar/register/WN_CLFqOL3XTourhX2qjAJnxw#/registration

Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zur speziellen Website für die Übertragung der Telefonkonferenz.

Darüber hinaus wird die Mitteilung über die Finanzergebnisse, die dazugehörigen Folien sowie ein separater Link zum archivierten Webcast dieser Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://ir.sbc-holdings.com/ verfügbar sein.

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical ist eine Medical Services Organization, die Managementunterstützung in zahlreichen Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, darunter moderne ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Behandlung von Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen führt ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine weltweite Präsenz derzeit aktiv aus, insbesondere in den USA und Asien, sowohl durch eigene Niederlassungen als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus. Im September 2024 ging das Unternehmen an die Nasdaq, und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit angelegten Referenzindex für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Angetrieben von ihrem Leitsatz "Contributing to the well-being of people around the world through medical innovation" ("Mit medizinischen Innovationen zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen") erbringt SBC Medical weiterhin sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen und stärkt so ihre internationale Reputation für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.

Firmenname: SBC Medical Group Holdings Incorporated Börsenplatz: NASDAQ Global Market Ticker: SBC Anschrift: 200 Spectrum Center Drive, Suite 300, Irvine, CA 92618, USA IR-Website: https://ir.sbc-holdings.com/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet Nicht-GAAP-Kennzahlen wie das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und den Netto-Cashflow zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse und seiner Finanzlage sowie zur Unterstützung finanzieller und operativer Entscheidungsprozesse. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in seiner Geschäftstätigkeit zu erkennen, nützliche Informationen über die Ertragslage des Unternehmens zu liefern, das Gesamtverständnis der bisherigen Entwicklung und der Zukunftsaussichten des Unternehmens zu verbessern und einen besseren Einblick in die Schlüsselkennzahlen zu gewähren, die vom Management des Unternehmens bei seinen finanziellen und operativen Entscheidungen herangezogen werden. Insbesondere ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Netto-Liquidität für Investoren bei der Bewertung der Liquidität und der Finanzlage des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen, nützlich ist.

Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind nicht nach US-GAAP definiert und werden nicht gemäß US-GAAP dargestellt. Die Darstellung dieser Kennzahlen unterliegt Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer nach GAAP ausgewiesenen Ergebnisse betrachtet werden. Da nicht alle Unternehmen identische Berechnungsmethoden anwenden, sind diese Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und können sich von Unternehmen zu Unternehmen erheblich unterscheiden. Eine Überleitung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie in den Überleitungen am Ende dieser Pressemitteilung sowie für den Netto-Cashflow in Fußnote 4 zur "Zusammenfassung der wichtigsten Finanzkennzahlen".

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie der Geschäftsaussichten wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell", "zielt ab" oder "hofft" sowie durch die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe erkannt werden. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und mit verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände behaftet sind, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Korrekturen zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekanntzugeben, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.

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UNGEPRÜFTE KONZERNBILANZ 30. September

2026 31. Dezember

2025 AKTIVA Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 198.428.275 163.773.838 Festgeld 4.000.000 Forderungen 2.540.219 2.388.021 Forderungen verbundene Unternehmen 30.931.517 27.511.730 Lagerbestände 2.949.218 2.792.617 Kurzfristige Finanzanlagen verbundene Unternehmen 318.297 319.193 Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig verbundene Unternehmen 16.143.695 12.832.355 Erstattbare Körperschaftssteuer 1.292.660 1.175.510 Forderungen aus Kundenkrediten, kurzfristig 3.966.531 8.705.999 Vorauszahlungen und sonstiges Umlaufvermögen 10.762.659 11.724.852 Geleistete Vorauszahlungen und sonstige Forderungen verbundene Unternehmen 2.522.970 Gesamtes Umlaufvermögen 273.856.041 231.224.115 Sachanlagen: Sachanlagen, netto 8.527.530 7.539.392 Immaterielle Vermögenswerte, netto 45.226.994 47.742.888 Langfristige Investitionen, netto 1.880.112 1.299.366 Investitionen nach Equity-Methode 19.157.291 20.312.642 Goodwill, netto 15.075.256 15.432.061 Forderungen aus Finanzierungsleasing, langfristig verbundene Unternehmen 14.448.126 13.746.513 Vermögenswerte aus Operating-Leasingverhältnissen (Nutzungsrechte) 10.150.912 8.366.569 Vermögenswerte aus Finanzierungsleasing (Nutzungsrechte) 277.827 450.874 Latente Steuerguthaben 8.000.383 4.014.294 Forderungen aus Kundenkrediten, langfristig 2.325.289 4.824.977 Langfristige Vorauszahlungen 522.473 393.270 Langfristige Finanzanlagen in MCs verbundene Unternehmen 17.787.217 17.837.293 Sonstige Vermögenswerte 7.587.608 7.263.692 Gesamte Sachanlagen 150.967.018 149.223.831 Gesamtaktiva 424.823.059 380.447.946 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten 23.408.185 16.988.384 Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen 918.135 651.463 Bankkredite und sonstige Kredite, kurzfristig 8.757.956 9.099.046 Vorschüsse von Kunden 877.664 1.415.762 Vorschüsse von Kunden verbundene Unternehmen 3.600.523 5.357.221 Zu zahlende Ertragssteuer 16.707.822 8.821.853 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, kurzfristig 5.754.161 4.416.960 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, kurzfristig 88.091 132.946 Abgegrenzte Verbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 14.552.613 11.544.695 Aufgrund von Geschäften mit verbundenen Unternehmen 2.692.673 Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten 74.665.150 61.121.003 Langfristige Verbindlichkeiten: Bank- und sonstige Kredite, langfristig 24.845.177 33.734.438 Latente Steuerverbindlichkeiten 15.614.455 16.374.832 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, langfristig 4.541.685 4.136.257 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen, langfristig 62.857 116.527 Sonstige Verbindlichkeiten 1.620.786 1.660.183 Gesamte langfristige Verbindlichkeiten 46.684.960 56.022.237 Gesamtverbindlichkeiten 121.350.110 117.143.240 Eigenkapital: Vorzugsaktien (Nennwert $0,0001, genehmigtes Kapital von 20.000.000 Aktien; zum 30. September 2026 und zum 31. Dezember 2025 waren keine Aktien ausgegeben und im Umlauf) Stammaktien (Nennwert $0,0001, genehmigtes Kapital von 400.000.000 Aktien, 103.881.251 ausgegebene Aktien und 102.576.943 im Umlauf befindliche Aktien zum 30. September 2026 bzw. 31. Dezember 2025) 10.388 10.388 Kapitalrücklage 75.660.743 72.867.424 Eigene Aktien (zu Anschaffungskosten, 1.304.308 Aktien zum 30. September 2026 und zum 31. Dezember 2025) (7.749.997 (7.749.997 Gewinnrücklagen 278.142.255 240.448.620 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (59.214.802 (57.294.239 Gesamt-Eigenkapital der SBC Medical Group Holdings Incorporated 286.848.587 248.282.196 Minderheitsanteile 16.624.362 15.022.510 Gesamt-Eigenkapital 303.472.949 263.304.706 Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital 424.823.059 380.447.946

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UNGEPRÜFTE KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG SOWIE GESAMTERGEBNISRECHNUNG Für drei Monate endend am

30. September Für neun Monate endend am

30. September 2026 2025 2026 2025 Umsätze, netto verbundene Unternehmen 53.518.360 39.617.548 135.205.614 123.819.591 Umsätze, netto 5.063.160 3.735.687 15.624.536 10.221.192 Gesamtumsätze, netto 58.581.520 43.353.235 150.830.150 134.040.783 Umsatzkosten (einschließlich Umsatzkosten aus Geschäften mit verbunndenen Unternehmen in Höhe von $1.749.587 und $4.018.377 für die drei Monate bis zum 30. September 2026 und 2025, sowie $2.012.569 und $12.144.907 für die jeweils am 30. September 2026 und 2025 endenden Neunmonatszeiträume) 16.402.500 12.741.748 42.327.080 35.685.635 Bruttogewinn 42.179.020 30.611.487 108.503.070 98.355.148 Betriebsausgaben: Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungsaufwendungen (einschließlich Vertriebs-, allgemeiner und Verwaltungsaufwendungen von verbundenen Unternehmen in Höhe von $877.328 und $154.063 für die drei Monate bis zum 30. September 2026 und 2025, sowie $1.562.231 und $569.830 für die jeweils am 30. September 2026 und 2025 endenden Neunmonatszeiträume) 15.761.753 14.730.247 45.405.238 43.717.42 Gesamtbetriebsausgaben 15.761.753 14.730.247 45.405.238 43.717.642 Betriebseinnahmen 26.417.267 15.881.240 63.097.832 54.637.506 Sonstige Einnahmen (Ausgaben): Zinserträge (einschließlich Zinserträge von verbundenen Unternehmen in Höhe von $1.582 und null US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September 2026 und 2025 sowie in Höhe von $5.047 und null US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2026 bzw. 2025) 344.937 120.384 474.826 198.599 Zinsaufwand (128.878 (48.635 (372.313 (104.493 Wechselkursgewinne (-verluste), netto (947.087 923.671 946.850 (904.575 Sonstige Einnahmen (einschließlich sonstiger Erträge von verbundenen Unternehmen in Höhe von 0 und $3.069 für die drei Monate bis zum 30. September 2026 bzw. 2025 sowie in Höhe von 0 und $3.069 für die neun Monate bis zum 30. September 2026 bzw. 2025) 695.294 1.632.527 1.323.914 1.929.258 Sonstiger Aufwand (2.323 (678.279 (1.003.801 Gewinn aus dem Rückkauf von Lebensversicherungen 8.746.138 Sonstige Erträge (Aufwendungen) insgesamt (35.734 2.625.624 1.694.998 8.861.126 Ergebnis vor Ertragsteuern und Anteilen an Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen 26.381.533 18.506.864 64.792.830 63.498.632 Ertragssteueraufwand (9.378.075 (5.673.538 (24.729.409 (26.733.504 Anteil an den Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, nach Steuern (586.699 (1.155.351 Nettoüberschuss 16.416.759 12.833.326 38.908.070 36.765.128 Abzüglich: den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 724.017 8.690 1.214.435 (20.194 Auf die SBC Medical Group Holdings Incorporated entfallender Jahresüberschuss 15.692.742 12.824.636 37.693.635 36.785.322 Gesamtergebnis (Verlust) Sonstiges: Währungsumrechnungsdifferenzen 7.066.384 (6.791.961 (2.502.636 11.639.635 Gesamt sonstige Einnahmen 23.483.143 6.041.365 36.405.434 48.404.763 Abzüglich: den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Gesamtergebnis 415.698 10.329 632.362 157.908 Gesamtergebnis, das der SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnen ist 23.067.445 6.031.036 35.773.072 48.246.855 Auf die SBC Medical Group Holdings Incorporated entfallendes Ergebnis je Aktie Unverwässert und verwässert 0,15 0,12 0,37 0,36 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien Unverwässert und verwässert 102.576.643 102.642.634 102.576.943 103.139.851

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE CASH FLOWS Für neun Monate endend am

30. September 2026 2025 CASH FLOWS AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Nettoüberschuss 38.908.070 36.765.128 Bereinigungen zur Anpassung des Jahresüberschusses an den Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit: Abschreibungen 2.979.917 2.010.616 Aufwand Sachleasing 4.239.772 3.436.789 Rückstellung für (Auflösung von) Kreditausfälle (22.236 305.963 Anteil an Verlusten von Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden 1.155.351 Aktienbasierte Vergütung 19.541 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von langfristigen Finanzanlagen (579.154 (724.476 Gewinn aus dem Rückkauf von Lebensversicherungen (8.746.138 Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.375 (414.167 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kryptowährungen (146.036 Latente Ertragsteuern (4.386.410 9.104.235 Veränderungen bei den betrieblichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten: Forderungen (197.484 (1.084.316 Forderungen verbundene Unternehmen (3.502.443 (28.031.690 Lagerbestände (191.314 265.052 Forderungen aus Finanzierungsleasing verbundene Unternehmen (4.050.925 (9.227.612 Forderungen aus Kundenkrediten 7.158.848 12.153.263 Vorauszahlungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 923.442 (2.180.695 Vorauszahlungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte verbundene Unternehmen (2.500.352 Langfristige Vorauszahlungen (375.662 281.666 Sonstige Vermögenswerte (390.302 77.609 Verbindlichkeiten 6.551.564 2.549.938 Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen 280.593 2.144.314 Schuldverschreibungen verbundene Unternehmen (12.759.536 Vorauszahlungen von Kunden (528.982 161.165 Vorauszahlungen von Kunden verbundene Unternehmen (1.726.044 (5.470.844 Zu zahlende Ertragssteuer 7.711.189 (19.936.155 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen (4.279.802 (3.639.887 Abgegrenzte Verbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 3.059.724 (4.096.471 Sonstige Verbindichkeiten (18.888 (93.141 NETTO-MITTELZUFÜHRUNG (-ABFLUSS) AUS DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT 50.247.388 (27.295.426 CASH FLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT Erwerb von Sachanlagen (1.214.421 (603.484 Vorauszahlungen für Sachanlagen (888.098 (838.568 Zahlungen für verbundene Unternehmen (1.840.801 Erwerb von langfristigen Investitionen (654.070 Anlage von Festgeldern (4.000.000 Kauf von Kryptowährungen (424.250 Für den Erwerb von Tochtergesellschaften gezahlte Barmittel, abzüglich der erworbenen Barmittel (14.861.858 Langfristige Darlehen an Sonstige (14.514 Rückzahlungen von verbundenen Unternehmen 1.911.440 Rückzahlungen von Sonstigen 41.765 73.928 Einnahmen aus dem Rückkauf von Lebensversicherungspolicen 17.735.717 Entkonsolidierung von VIE, abzüglich der veräußerten Zahlungsmittel 1.019.909 Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 2.755.983 NETTO-MITTELZUFÜHRUNG (-ABFLUSS) AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (5.040.845 3.239.523 CASH FLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Kredite von Banken und sonstigen Kreditgebern 14.851.980 Kredite von verbundenen Unternehmen 15.000 Erlöse aus der Ausübung von Aktienbezugsrechten in einer Tochtergesellschaft durch nicht beherrschende Anteile 94.843 Rückzahlung von Bankkrediten und sonstigen Krediten (8.912.553 (721.874 Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (99.932 (310.603 Rückzahlung an verbundene Unternehmen (22.657 (46.782 Rückkauf von Stammaktien (4.999.997 Fiktiver Beitrag im Zusammenhang mit einer Preisänderung bei der Veräußerung von Sachanlagen 9.682.277 NETTO-MITTELZUFÜHRUNG (-ABFLUSS) AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (8.940.299 18.470.001 Auswirkungen von Wechselkursschwankungen (1.611.807 7.973.128 NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE 34.654.437 2.387.226 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZU BEGINN DER BERICHTSPERIODE 163.773.838 125.044.092 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DER BERICHTSPERIODE 198.428.275 127.431.318 ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUM CASHFLOW Zahlungsmittel für Zinsausgaben 372.313 104.493 Zahlungsmittel für Ertragssteuern, netto 21.135.092 37.555.740 NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONEN UND FINANZIERUNGSAKTIVITÄTEN Aus den vorausbezahlten Aufwendungen umgebuchte Sachanlagen 57:013 Aus den langfristigen Vorauszahlungen umgebuchte Sachanlagen 1.050.946 1.428.254 Im Rahmen von Operating-Leasingverhältnissen erworbene Nutzungsrechte, die im Tausch gegen Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen erworben wurden 221.443 105.556 Im Rahmen eines Finanzierungsleasingverhältnisses erworbene Nutzungsrechte an Vermögenswerten, die im Austausch gegen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen erworben wurden 612.466 Neubewertung von Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen und Nutzungsrechten aufgrund von Leasingänderungen 5.845.817 2.646.028 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit erbrachten Kreditdienstleistungen 14.362.902 Ausgabe von Stammaktien als Anreiz 86

ABGLEICH VON GAAP MIT NICHT-GAAP FINANZKENNZAHLEN (UNGEPRÜFT)

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED Für drei Monate endend am

30. September Für neun Monate endend am

30. September 2026 2025 2026 2025 Gesamtumsatz, netto 58.581.520 43.353.235 150.830.150 134.040.783 Auf SBC Medical Group Holdings Incorporated entfallender Nettoüberschuss 15.692.742 12.824.636 37.693.635 36.785.322 Bereinigt durch Hinzufügen (Abziehen) der folgenden Positionen: Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Überschuss (Fehlbetrag) 724.017 8.690 1.214.435 (20.194 Anteil an den Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, nach Steuern 586.699 1.155.351 Körperschaftssteueraufwand 9.378.075 5.673.538 24.729.409 26.733.504 Gewinn aus dem Rückkauf von Lebensversicherungen (8.746.138 Sonstige Ausgaben 2.323 678.279 1.003.801 Sonstige Einnahmen (695.294 (1.632.527 (1.323.914 (1.929.258 Wechselkursverlust (Wechselkursgewinn), netto 947.087 (923.671 (946.850 904.575 Zinsaufwand 128.878 48.635 372.313 104.493 Zinseinnahmen (344.937 (120.384 (474.826 (198.599 Abschreibungen 1.176.959 746.211 2.979.917 2.010.616 Bereinigtes EBITDA 27.594.226 16.627.451 66.077.749 56.648.122 Marge Nettoüberschuss 27 30 25 27 Marge bereinigtes EBITDA 47 38 44 42

Das bereinigte EBITDA ist eine nicht nach GAAP definierte Finanzkennzahl, die sich als auf SBC Medical entfallender Jahresüberschuss definiert, bereinigt um den auf nicht beherrschende Anteile entfallenden Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag), den Anteil an den Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, den Ertragsteueraufwand, den Gewinn aus dem Rückkauf von Lebensversicherungsverträgen, sonstige Aufwendungen, sonstige Erträge, Wechselkursverluste (Gewinne), netto, Zinsaufwendungen, Zinserträge sowie Abschreibungen.

Die Nettogewinnmarge ist definiert als der SBC Medical zurechenbare Nettogewinn geteilt durch den Nettoumsatz. Die bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als das bereinigte EBITDA geteilt durch den Nettoumsatz.

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