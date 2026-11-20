SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical Group" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter umfassender Managementdienstleistungen für medizinische Einrichtungen und deren Kliniken, meldete heute mehrere kürzlich aufgetretene Cybersicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit Kundeninformationen bestimmter Kliniken in Japan und informierte über den Stand der Gegenmaßnahmen.

Übersicht der Vorfälle

Am 16. November 2026 kam es zu einem unbefugten Zugriff auf bestimmte Datenbanken innerhalb eines Website-Systems, das von SBC Medical Group, Ltd., der japanischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, im Zusammenhang mit ihren Managementdienstleistungen in Japan verwaltet und betrieben wird. Das Unternehmen bestätigte, dass ein unbefugter Dritter auf Kundeninformationen zugegriffen und diese extrahiert hat. Die Methode des Eindringens und das vollständige Ausmaß werden weiterhin untersucht.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden folgende Informationen erlangt und folgende Anzahl von Kunden ist betroffen:

Kategorie Art der Informationen Personen Zeitraum Grundlegende personenbezogene Daten (ohne Termin- oder Behandlungsinformationen) Namen, Geschlecht, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Passwörter, Adressen, Geburtsdaten, Patientenkartennummern, Mitglieds-IDs und Antworten auf Umfragen (alle oder einige dieser Angaben)* 1.624.000 2010-2023 Terminanfragen über Werbe-, Affiliate- und Kampagnenseiten Einige oder alle der vorgenannten Kategorien grundlegender Informationen sowie Informationen zu Terminanfragen 255.416 2007-2026 Über Websiteformulare eingereichte Anfragen Einige oder alle grundlegenden Informationen sowie in Web-Anfrageformulare eingegebene Inhalte 217.769 2004-2026 Informationen zu Behandlungsdokumentationen Einige oder alle grundlegenden personenbezogenen Daten, Behandlungsbeschreibungen sowie Namen gespeicherter Bilddateien (nicht die Bilder selbst) 4.513 2013-2026 Direkt bei der Gruppe eingereichte Bewertungen Einige oder alle grundlegenden Informationen, Behandlungsnamen sowie Bewertungstexte 15.007 2015-2018 *Hinweis: Die in die Anfrageformulare eingegebenen Informationen umfassen in einigen Fällen Kreditkartendaten (14 betroffene Personen). Das Unternehmen hat bestätigt, dass sich alle diese Kreditkarten in einem Zustand befanden, in dem keine weiteren Zahlungen verarbeitet werden konnten, beispielsweise weil sie abgelaufen waren. Der relevante Zeitraum für Einträge in den Anfrageformularen ist 2010-2018.

Auch Kundenpasswörter wurden erlangt. Darüber hinaus wurden Informationen zu Benutzerkonten von Beschäftigten der Unternehmensgruppe sowie der von ihr unterstützten medizinischen Einrichtungen erlangt, darunter Namen, IDs und Passwörter, wobei etwa 20.000 Datensätze betroffen sind. Bei 459 Beschäftigten waren zudem Informationen betroffen, die bei der Einstellung angegeben wurden, darunter Bankkonto- und rentenbezogene Informationen, Lohnsteuerbescheinigungen sowie Erklärungen zu Freibeträgen für unterhaltsberechtigte Angehörige. Frühere Kundenanfragen von 14 Personen enthielten Kreditkartendaten. Die Kategorien und der Umfang der betroffenen Informationen werden weiterhin untersucht. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hat das Unternehmen keinen unbefugten Zugriff auf elektronische Patientenakten oder Informationen auf der Terminbuchungsseite mySBC bestätigt. Systeme für die klinische Versorgung und direkte Behandlungshistorien waren von dem Vorfall in den vom Unternehmen verwalteten Datenbanken nicht betroffen. Die Informationen zu Behandlungsdokumentationen umfassten die Namen von Bilddateien, nicht die Bilder selbst.

Unabhängig davon wurde das Unternehmen am 16. November 2026 über einen unbefugten Zugriff auf Administratorkonten von Kliniken bei "Tribeau" informiert, einem Terminbuchungsdienst eines Drittanbieters, der von 56 Kliniken genutzt wird, für die das Unternehmen Managementdienstleistungen erbringt. Der Plattformbetreiber stellte fest, dass auf folgende Informationen zugegriffen wurde:

Kategorie Art der Informationen Personen Nur Terminbuchung Name in Kanaschrift, Telefonnummer, Alter, gewünschte Behandlung, gebuchtes Sonderangebot sowie optionale Anmerkungen 12.641 Von den vorgenannten Personen diejenigen, die Nachrichten mit der Klinik ausgetauscht haben Die vorgenannten Informationen sowie Nachrichteninhalte, Geburtsdatum und Geschlecht 3 Durchgeführte Behandlung Angaben zur Terminbuchung, Behandlungsname und -datum sowie Behandlungsgebühr 6.804

Der Betreiber bestätigte, dass die erlangten Informationen nicht mit Fall- oder Bewertungsdaten, einschließlich Fotografien, auf Tribeau verknüpft waren. E-Mail-Adressen, Wohnadressen, Kreditkartendaten, Passwörter und elektronische Patientenakten waren von diesem Vorfall auf der Plattform nicht betroffen. Das Unternehmen sowie der Anbieter untersuchen den Zugriff und dessen Ursache weiterhin.

Gegenmaßnahmen und laufende Untersuchung

Nachdem das Sicherheitsüberwachungssystem des Unternehmens am 16. November ungewöhnliche Aktivitäten erkannt hatte, ergriff das Unternehmen Maßnahmen, um den betroffenen Server zu isolieren und den unbefugten Zugriff zu blockieren. Es richtete ein Team zur Reaktion auf den Vorfall ein, sicherte Systemprotokolle, verschärfte die Zugriffsbeschränkungen sowie die Überwachung und beschloss, externe Cybersicherheitsspezialisten mit einer detaillierten Untersuchung zu beauftragen.

Nach der Benachrichtigung durch den Betreiber von Tribeau wurden die Passwörter sämtlicher Konten der Kliniken, für die das Unternehmen auf dieser Plattform Managementdienstleistungen erbringt, ungültig gemacht und Kommunikationsversuche aus den Angriffsquellen blockiert. Das Unternehmen stimmt sich weiterhin mit dem Betreiber ab.

Das Unternehmen meldete den Datenbankvorfall am 16. November der japanischen Kommission für den Schutz personenbezogener Informationen. Das Unternehmen wird angemessene und entschlossene Maßnahmen ergreifen und dabei unter anderem Rat von der Polizei einholen. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hat das Unternehmen keine betrügerische Nutzung oder sonstige missbräuchliche Weiterverwendung personenbezogener Daten infolge der Vorfälle festgestellt.

Mögliche Auswirkungen auf das Geschäft

Das Unternehmen bewertet weiterhin die möglichen Auswirkungen der Vorfälle auf seine Geschäftstätigkeit, Finanzlage sowie Betriebsergebnisse.

Die Umsatzerlöse des SBC-Kernsegments stammen aus dem Franchisegeschäft, der Beschaffung, Management- und Vermietungsdienstleistungen sowie weiteren Erlösquellen. Die Gebühren für bestimmte Dienstleistungen werden anhand von Faktoren wie der Größe der Klinik, den in Anspruch genommenen Dienstleistungen sowie betrieblichen Merkmalen festgelegt, während die Umsatzerlöse aus der Beschaffung und bestimmten Managementdienstleistungen je nach Aktivität der Kliniken variieren. Die Umsatzerlöse aus Vermietungsdienstleistungen beziehen sich hauptsächlich auf medizinische Geräte, die an medizinische Einrichtungen vermietet werden. In welchem Umfang sich die Vorfälle auf diese Erlösquellen auswirken könnten, ist weiterhin ungewiss. Das Unternehmen rechnet zudem mit Kosten im Zusammenhang mit der Benachrichtigung von Kunden, dem Betrieb von Callcentern, forensischen Untersuchungen, Rechts- und Beratungsdienstleistungen, Entschädigungen sowie weiteren Gegenmaßnahmen, von denen ein Teil möglicherweise durch die Cyberversicherung der japanischen Tochtergesellschaft gedeckt ist, vorbehaltlich der Versicherungsbedingungen und Deckungsgrenzen.

Die betreffenden medizinischen Einrichtungen haben beschlossen, Fernsehwerbung sowie bestimmte andere Werbemaßnahmen nach den Vorfällen für einen begrenzten Zeitraum auszusetzen und das Unternehmen geht davon aus, dass die Zahl der Anfragen neuer Patienten bei den betroffenen Kliniken während dieses Zeitraums zurückgehen könnte. Zudem könnten Entschädigungszahlungen anfallen.

Das Unternehmen ist derzeit nicht in der Lage, die finanziellen oder sonstigen Auswirkungen der Vorfälle angemessen zu beziffern. Die Bewertung durch das Unternehmen wird im Zuge der weiteren Untersuchung fortgesetzt.

Über SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical ist eine Organisation für medizinische Dienstleistungen, die Managementunterstützung in einem breiten Spektrum von Gesundheitsbereichen bietet, darunter fortschrittliche ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fruchtbarkeitsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Behandlung von Haarausfall (AGA) sowie Augenheilkunde. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio von Klinikmarken und baut seine globale Präsenz, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien, durch Geschäftstätigkeiten sowie Initiativen im Bereich des Medizintourismus aus. Das Unternehmen wurde im September 2024 an der Nasdaq notiert und im Juni 2025 für die Aufnahme in den Russell 3000 Index ausgewählt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen oder Aussagen zu aktuellen Gegebenheiten, sondern geben lediglich die Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und seiner künftigen Leistung wieder, von denen viele naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich der jüngsten Cybersicherheitsvorfälle, der Pläne und Strategien des Unternehmens zur Erweiterung seiner Dienstleistungen, des Umsatz- und Gewinnwachstums sowie der Geschäftsaussichten wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "sagt voraus", "potenziell", "strebt an" oder "hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnlichen Begriffen erkannt werden. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung aktuell sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, sie alle vorherzusagen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem der Umfang und die Folgen der in dieser Mitteilung beschriebenen Cybersicherheitsvorfälle, einschließlich behördlicher Maßnahmen, Rechtsstreitigkeiten, Kosten für Abhilfe- und Gegenmaßnahmen sowie Auswirkungen auf die Patientennachfrage; Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen; sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind und auf der Website der SEC www.sec.gov verfügbar sind.

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