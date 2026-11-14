Stuttgart - Die IG Metall bietet in den laufenden Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie Abweichungen vom Tarifvertrag an, verlangt dafür aber im Gegenzug Zukunftszusagen der Arbeitgeber. "Klar ist: Einschnitte müssen befristet sein", sagte Barbara Resch, Chefin der IG Metall im Gewerkschaftsbezirk Baden-Württemberg, der "Welt am Sonntag". Auf Dauer sei das keine Lösung. Dass die Löhne für immer runtergingen, wie sich das einige Arbeitgeber vorstellten, mache man nicht mit.



Resch zufolge hängt alles an der Gegenleistung. Ihr gehe es um Investitionen hier, sagte sie. Sie werbe für einen Tausch unter fairen Bedingungen. Verzicht ohne Zukunft sei eine Sackgasse.



Hintergrund ist der Stellenabbau in der Autoindustrie. 2019 beschäftigte die Branche in Baden-Württemberg noch gut 230.000 Menschen, fünf Jahre später waren es rund 19.000 weniger. Wenn sich die Rahmenbedingungen nicht rasch verbesserten, gehe der Abbau weiter, sagte Resch. Neue Jobs etwa in der Robotik, der Rüstungsindustrie oder im Maschinenbau reichten nicht aus, um den Abbau auszugleichen. Erst am Freitag hatte Mercedes im Streit mit den Arbeitnehmern den Stopp aller Investitionen in Deutschland angekündigt.



Von der Politik fordert Resch bessere Rahmenbedingungen: "als Erstes die Energiepreise: für Privathaushalte wie für die Industrie". Außerdem verlangt sie Schutz vor der Konkurrenz aus China: "Und klar ist auch: Wir brauchen eine robuste Handelspolitik und Local-Content-Vorgaben, um eine Kernschmelze zu verhindern und Zeit für notwendige Anpassungen zu gewinnen." Den Herstellern wirft sie vor, die Entwicklungen bei Elektromobilität und softwaredefinierten Fahrzeugen verschlafen zu haben: "Die Chinesen sind technologisch einfach vorn. Das ist das größte Problem."





© 2026 dts Nachrichtenagentur