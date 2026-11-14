Nvidia zieht blank, Anthropic vor IPO: Wer rettet die KI-Rallye?
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|09:58
|Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic: Ganz schön viele Risiken
|09:54
|Nvidia zieht blank, Anthropic vor IPO: Wer rettet die KI-Rallye?
|Nvidia zieht blank, Anthropic vor IPO: Wer rettet die KI-Rallye
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|09:23
|Community Rückblick: wO-User zu Nvidia-CEO-Rücktritt: "Das wird ne geile Zockerei!"
|© Foto: DALL·E - chatgpt.comJensen Huang tritt nach zwei Skandalen als Nvidia CEO zurück. Im wO-Forum streiten die User über China-Risiken, mögliche US-Sanktionen und die Frage: Kaufchance oder droht...
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|07:38
|SBF verpasst 37-Mrd.-Dollar-Gewinn bei Anthropic - KI-Riese bereitet Nasdaq-IPO vor
|07:23
|Leopold Aschenbrenner: Kurz vor dem Anthropic-IPO: Für dieses KI-Wunderkind geht es um alles
|© Foto: wO-GeminiAm 19. November soll Anthropic an der Nasdaq starten. Für Leopold Aschenbrenner geht es um die wichtigste Position seines lädierten Fonds. Doch sein neues Portfolio wankt schon, und...
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:15
|"Perfektes Timing" bei Nvidia und AMD: Jensen Huang tritt zurück, Lisa Su wird "CEO des Jahres"
|10:11
|Nvidia ohne Huang: Analyst streicht gleich 60 Prozent vom Kursziel
|Die Investmentbank Baird senkt ihr Kursziel für Nvidia drastisch und warnt vor Milliardenrisiken. Droht nach Huangs Rücktritt jetzt auch noch ein KI-Sell-off? Die US-Investmentbank Baird hat ihre Bewertung...
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|10:02
|Nvidia: HSBC kappt Kursziel - was Anleger jetzt prüfen
|09:54
|Nvidia zieht blank, Anthropic vor IPO: Wer rettet die KI-Rallye?
|Nvidia zieht blank, Anthropic vor IPO: Wer rettet die KI-Rallye
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|09:45
|NVIDIA Aktie: HSBC streicht Kursziel drastisch zusammen
|Der überraschende Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang hat die Einschätzung der HSBC zur NVIDIA Aktie grundlegend verändert. Die Bank stuft den Chipkonzern auf "Hold" herab und reduziert das Kursziel...
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