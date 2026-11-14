Kiew - Die USA haben der Ukraine erstmals den Beitritt zur Nato im Austausch für einen Rückzug aus dem Donbass angeboten. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. Er erklärte, dass die Ukraine mit ihren Partnern über ein "umfassendes Sicherheitspaket" verhandle, jedoch noch keine konkrete Offerte erhalten habe.



Selenskyj sagte weiter, dass die Ukraine ihre Gebiete nicht an "Terroristen" abtreten werde. Die US-Seite habe die Frage gestellt, ob die Ukraine im Falle eines Nato-Beitritts den Donbass verlassen würde. Der Präsident erklärte, dass er eine solche Entscheidung nicht eigenmächtig treffen könne und sie zur Diskussion in der ukrainischen Gesellschaft stellen würde, sollten die USA und andere Nato-Mitglieder das Angebot bestätigen.



Der ukrainische Präsident hob die Bedeutung der Nato-Mitgliedschaft als "Sicherheitsgarantie" hervor. Er sagte, dass die USA über bilaterale Sicherheitsgarantien sprächen, die mit den Abkommen mit Israel und einigen Ländern im Nahen Osten vergleichbar seien. Selenskyj bekräftigte die Notwendigkeit, klar zu definieren, was die Sicherheitsgarantien für die Ukraine beinhalten und wie sie praktisch umgesetzt werden sollen.





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