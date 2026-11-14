Berlin - Joachim Sauer, der Ehemann Angela Merkels, äußert sich erstmals öffentlich über seine Rolle als Partner der langjährigen Bundeskanzlerin. Die 16 Jahre seien eine große Bereicherung in seinem Leben gewesen, aber dann sei es auch genug gewesen, sagte Sauer der Wochenzeitung "Die Zeit". Der 77-Jährige kritisiert insbesondere Grenzüberschreitungen einiger Journalisten.



Bei einem Familienurlaub gemeinsam mit Sauers Kindern und Enkeln sei die Familie vor Jahren unbemerkt fotografiert worden. Auf den Fotografen sei er zwar nicht böse, sagte Sauer. Die Frage sei jedoch, wer ihm etwas abkaufe. Die "Bild", die das Bild veröffentlicht habe, lebe von der Überschreitung von Grenzen. Was aber von einigen aus der seriösen Presse gekommen sei, sei die böswillige Unterstellung gewesen, Merkel zeige ihre Enkel absichtlich vor, weil sie wiedergewählt werden wolle. Das habe er niederträchtig gefunden.



Zudem begründet Sauer, warum er in den 16 Jahren der Merkel-Kanzlerschaft nie ein Interview gegeben hat. Ihm sei immer völlig klar gewesen, dass die Medien nur daran interessiert gewesen seien und seien, ob es eine abweichende Meinung zwischen Herrn Sauer und Frau Merkel gebe. Und das mache dann die große Schlagzeile. Die Sinnfrage aber habe er sich nie gestellt. Man könne nicht darauf verzichten, die erfolgreiche Berufstätigkeit der Ehefrau zu unterstützen, nur weil manche Journalisten sich nicht benehmen könnten.



Sauer beklagt zudem, dass in den aktuellen Ost-West-Debatten viele DDR-Bürger vergessen würden. "Ein großer Teil der Menschen, zu denen viele meiner Freunde gehören, kommt da nicht vor", sagte Sauer der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). Gehört würden, zu Recht, solche Menschen, die im Widerstand gewesen seien, aber auch Leute, "die zu Unrecht manches beklagen, was es wert war, untergegangen zu sein", so Sauer. "Und dann gibt es diejenigen - und ich glaube, das ist fast die Mehrheit -, die wie ich mit dem System nichts zu tun haben wollten und in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt wurden. Die keine aktiven Widerständler waren, aber auch keine SED-Genossen."



Seine Autobiographie "Mein richtiges Leben", die am 18. November erscheint, betrachtet Sauer als Ergänzung zu der Debatte. Auch in der DDR, so Sauer zur FAS, hätten viele Menschen "unabhängig von der Diktatur und von den Machthabern ein richtiges Leben" gehabt - "mit Freunden und Feinden, Freud und Leid, Höhen und Tiefen". Er selbst könne "mit Selbstbewusstsein zurückblicken", denn er sei "wie so viele andere nicht weiter gegangen, als das Gewissen es zuließ. Es war immer noch möglich, bei den entscheidenden Stellen Nein zu sagen. Die Kunst war, morgens noch in den Spiegel schauen zu können."



In seinem Buch schreibt Sauer, ohne dabei seine bekannte Diskretion aufzugeben, auch über sein Dasein an der Seite der Bundeskanzlerin. "Über die wesentlichen Dinge haben wir natürlich gesprochen", so Sauer. Von seiner Auslegung seiner Rolle als "First Husband" - Sauer gab seinen Beruf nicht auf und absolvierte nur wenige öffentliche Auftritte neben Merkel - könnten heute auch andere profitieren, hofft Sauer und denkt speziell an die Frauen von Politikern. Er glaube, so Sauer, "dass zu jenem Zeitpunkt die Ehefrau eines Spitzenpolitikers es schwerer gehabt hätte, sich ihre berufliche Unabhängigkeit zu bewahren", als es ihm selbst möglich gewesen sei.





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