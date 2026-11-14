Washington - Eine technische Panne hat in den USA landesweites Chaos im Flugbetrieb ausgelöst und Zehntausende Passagiere zum Einstieg ins Wochenende auf eine Geduldsprobe gestellt. Flüge mit Start oder Landung in der Schweiz waren vergleichsweise kaum betroffen. Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängte die US-Luftfahrtaufsicht FAA ein landesweites Startverbot - eine äusserst seltene Massnahme, die es so zuvor nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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