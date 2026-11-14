Washington - US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin werden nach Angaben des Weissen Hauses in der nächsten Woche zu einem Dreiertreffen in China zusammenkommen. Dabei wolle Trump auch über eine mögliche Reduzierung der weltweiten Atomwaffenbestände sprechen, hiess es aus der Regierungszentrale in Washington. Das diplomatische Dreiertreffen in dieser Zusammensetzung ist ein historisches. Bislang gab es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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