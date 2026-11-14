Nach dem heftigen Ausverkauf der vergangenen Wochen kämpft die Nvidia-Aktie um eine nachhaltige Bodenbildung. Während die operativen Geschäfte weiterhin auf Hochtouren laufen, sorgen Analystenabstufungen und politische Unsicherheiten für Gegenwind. Steht der Chip-Gigant vor einem großen Comeback oder droht die nächste Verkaufswelle?Starkes Wachstum trifft auf Analysten-Dämpfer Aus operativer Sicht zeigt sich Nvidia weiterhin in Bestform. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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