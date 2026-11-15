Berlin - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) spricht sich für einen Verbleib von Lars Klingbeil an der Spitze der SPD aus. "Lars Klingbeil macht das sehr gut", sagte Schneider den Zeitungen Funke-Mediengruppe. Er vertraue ihm und würde sich wünschen, dass er weitermache.



"Aber das muss die Partei entscheiden, und ich will auch niemanden drängen. Die SPD wird jedenfalls gebraucht als stabiler Anker in dieser Koalition", so der Umweltminister weiter.



Auch der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, hatte sich zuvor gegenüber der Funke-Mediengruppe dafür ausgesprochen, dass Klingbeil Parteichef bleibt. "Ich halte Lars Klingbeil nach wie vor für einen guten Parteivorsitzenden", hatte Miersch gesagt und seine Partei vor einer "Sehnsucht, dass eine Person an die Spitze kommt und dann alles anders macht", gewarnt.



Nach dem Rücktritt der Co-Vorsitzenden Bärbel Bas wählt die SPD im Januar eine neue Parteispitze. Klingbeil hat sich noch nicht dazu geäußert, ob er noch einmal für den Parteivorsitz kandidiert.





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